В центре Киева проходит акция солидарности с белорусами

На Михайловской площади проходит вече, а затем его участники пройдут маршем к посольству Беларуси.

В центре Киева проходит акция солидарности с белорусским народом.

Как передает корреспондент УНИАН, на Михайловской площади проходит вече, а затем его участники пройдут маршем по центральным улицам столицы в Посольство Беларуси по маршруту: Михайловская площадь - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Михаила Коцюбинского.

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По состоянию на 12:20 в вече принимают участие около 70 человек, среди которых граждане Беларуси и представители белорусской общины в Украине.

На вече выступают активисты, заявляют о недовольстве политикой президента Беларуси Александра Лукашенко и называют диктатором.

Также некоторые активисты держат портреты Лукашенко с окровавленным лицом.

Выступавшие призывают международное сообщество помочь остановить насилие против мирных граждан, а также призывают Лукашенко подать в отставку.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2 тыс. задержанных.

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Автор: Виталий Саенко