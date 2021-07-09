Лидия Билас

Мир стремительно меняется, поэтому предсказуемость и стабильность жизни остается в прошлом. Сегодня ни один человек не может быть уверенным в своем будущем. Огромные корпорации банкротятся, сотни специальностей теряют актуальность, требования к рабочей силе меняются почти ежегодно. Каждый может потерять уверенность в себе в таких условиях.

Уверенные в себе люди легче заводят полезные знакомства, более востребованы в профессиональной сфере, быстрее и легче продвигаются по карьерной лестнице. Их уверенность бессознательно считывается другими людьми, а потому двери для них открываются чаще. Но уверенность - не то качество, с которым рождаются. Ее можно создать, укрепить и научиться восстанавливать. У каждого бывали периоды падения и уныния у себя. Негативное окружение и постоянное пребывание с токсичными людьми, декретный отпуск и отставание в профессиональных навыках, увольнения или развода, несколько отказов во время собеседований - все это подрывает уверенность в себе. Можно ли ее восстановить? У меня есть несколько советов.

Но уверенность - не то качество, с которым рождаются. Ее можно создать, укрепить и научиться восстанавливать

Первое. Стоит осознать, что неуверенность в себе - нормальное свойство современной личности, живущей в меняющемся мире. Периодическое волнение и уныние могут испытывать все - ваши коллеги и руководитель, соседи и звезды. Многие люди научились носить маски уверенности и просто не рассказывают о внутренние ощущения растерянности перед новыми вызовами на работе, необходимостью провести презентацию или связаться с новым клиентом. Осознание, что вы не одиноки в своей неуверенности, поможет успокоиться.

В современном мире обстоятельства меняются ежедневно. Повседневной практикой стали постоянные изменения учебных программ, торопливая реструктуризация кадрового состава, быстрое введение новых норм и правил. В обиход вошел термин «оптимизация штата», что означает сокращение численности сотрудников при существующем объеме работы, который все равно необходимо выполнять. Стоит ли удивляться, что основными факторами стресса на рабочем месте становятся частые изменения, к которым люди не успевают адаптироваться из-за недостатка времени? Также Нас никто не учил тому, что к изменениям стоит адаптироваться. Поэтому многие люди до сих пор лишены навыка постоянно учиться, делать финансовую подушку безопасности, иметь несколько запасных планов.

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Второе. Нужно сконцентрироваться на сильных сторонах. Дневник успеха или разговор с психотерапевтом помогут найти их в себе, а также посмотреть на недостатки с другой точки зрения, полюбить их, принять и увидеть их положительные стороны. Ведите ежедневных достижений и фиксируйте там все победы, которых достигли за день или неделю. Перечитывайте написанное. Немецкий финансовый консультант Бодо Шефер в книжке для подростков «Пес по имени Мани или Азбука денег» учит вести дневник успеха даже детей. Многие люди привыкли замечать лишь недостатки в себе, в соседях, друзьях, окружении. Но стоит сместить фокус внимания и увидеть позитив, чтобы посмотреть на мир и на себя в новом свете. Понимание реальных сильных сторон и побед позволит повысить веру в себя.

Третье. Очень важно умение расслабляться и быть в моменте. Недаром в последние годы медитация и йога приобрели особую популярность. Общество, которое несколько десятилетий говорило об успехе, достижениях, необходимость быть лучшей версией себя, наконец решило остановиться и позволить себе отдохнуть. Оказывается, счастья можно не достигать. Оказывается, стоит просто остановиться и отключиться от мыслей, расслабиться, почувствовать благодарность за все, что есть, получить удовольствие доступным образом и это сделает счастливым уже сейчас. Умение расслабиться помогает снять стресс, снизить важность того, что кажется большой проблемой, переключиться на ощущения собственного тела и своих чувств. Это позволяет восстановить уверенность в себе. Постоянная медитация помогает развить осознанность и более спокойно реагировать на быстрые изменения и проблемы.

Четвертое - запасные варианты. Всегда имейте несколько запасных вариантов для того, чтобы обеспечивать себя важными ресурсами. Финансовая подушка и пассивный доход позволяют чувствовать себя на работе уверенно и быстро изменить место труда, если были нарушены ваши права или вам что-то не подходит. Вы не будете утруждать себя за то, что останетесь без денег и можете позволить себе побыть в статусе безработного некоторое время. Постоянное обучение позволит иметь широкий выбор предложений от работодателя. Вы можете чувствовать себя уверенно на собеседовании, если обладаете большим набором компетенций, чем от вас требуют. Если вы работаете на себя, постоянное обучение обеспечит вас постоянным потоком новых клиентов, которые будут получать от вас услуги высокого качества.

Часто человек не хочет напрягать мозг лишними знаниями или же не хочет тратить деньги на обучающие курсы, ведь по природе мы лодари и стараемся сохранить собственную энергию. Часто мы боимся инвестировать и не хотим откладывать деньги, ведь сейчас на работе все хорошо, а деньги можно потратить на то, что принесет мгновенное удовлетворение. Но каждая инвестиция в свои знания - это ваш шаг к большей уверенности в себе. Каждые отложенные 10% на финансовую подушку безопасности - шаг для уверенности в своем будущем.

С каждым годом уровень энергии человека падает и задачи выполняются со все большим усилием. Физические упражнения позволяют сохранять здоровье и душевное равновесие. При этом растет и ваша уверенность в себе

И последнее - спорт и здоровье. С каждым годом уровень энергии человека падает и задачи выполняются с все большим усилием. Физические упражнения позволяют сохранять здоровье и душевное равновесие. При этом растет и ваша уверенность в себе. Побеждая леность и отправляясь на тренировки, вы каждый раз доказываете себе, что вы человек слова, который беспокоится о своей внешности и самочувствии. Каждая тренировка - это достижение. Каждое достижение - шаг к уверенности в себе. Хорошая физическая форма всегда добавляет плюсов человеку, поэтому положительная обратная связь от других тоже подкрепит веру в себя. Наконец спорт позволяет подтянуть тело и улучшить осанку, а именно осанка позволяет другим оценить ваш уровень уверенности в себе.

Нашим бабушкам и дедушкам такие навыки были менее актуальными, ведь их мир был более медленным и предсказуемым. Поэтому они вряд ли могли передать нам мудрость быстрого обновления уверенности в себе, которая постоянно страдает из-за новых проблем. К счастью, кроме родителей, бабушек и дедушек, школьных учителей и преподавателей университетов у нас есть мы сами и доступны знания о том, что неуверенность в себе - это нормально. Сомнения в себе - это нормально. Страхи и паника - это нормально. Постепенное восхождение по лестнице к уверенности в себе - это интересный путь, на котором жизнь становится спокойнее и более осознанным. И этот путь стоит того, чтобы его пройти.

Лидия Билас, соучредитель сети школ КМДШ

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