Топ-5 эмоций украинцев в последнее время это, по результатам опроса: надежда, тревога, разочарование, неуверенность и, как ни странно, радость.

По результатам опроса, уровень стресса у украинцев остается на очень высоком уровне - более 81% из 100%.

Этот показатель держится почти на одном уровне, начиная с мая 2020 года. За последние полгода на такой же высокий уровень он поднимался в июне 2020. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного компанией Gradus Research.

Исследование апреля 2021 показали, что по сравнению с мужчинами, женщины переживают сильнее почти на 10%.

Читайте такжеLinkedIn отправила сотрудников в оплачиваемый отпуск для защиты от выгоранияСреди различных возрастных групп: очень высокий уровень стресса у молодежи 18-24 лет - 85%, и у группы людей в возрасте 45-54 лет - 81%.

Среди регионов очень высокому уровню стресса подвержены жители Западной Украины.

Gradus также спросил у респондентов, какие эмоции они ощущают в последнее время чаще всего. Топ-5 эмоций украинцев это: надежда, тревога, разочарование, неуверенность и, как ни странно, радость.

Женщины наиболее подвержены: тревоге - 38%, надежда - 34%, неуверенности - 27%, разочарованности - 25% и радости - 19%. Мужчины чувствовали: надежду - 38%, тревогу - 29%, радость, уверенность и интерес - 24%.

Украинцы, возрастом 55-60 лет, наиболее чувствуют тревогу и разочарование, а молодые люди 18-24 лет - радость, интерес и уверенность.

"Тренд подтверждается. Уровень стресса всегда повышается в конце периода роста волны заболеваемости и строгих карантинных ограничений", - отмечает Евгения Близнюк, CEO & Founder компании Gradus Research.

Исследование было проведено социологической компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 15 апреля 2021, размер выборки: 1013 респондентов.

Локдаун в Киеве

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности.

С 5 апреля в столице из-за ухудшения эпидситуации ввели жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы. Жесткие карантинные ограничения продлятся до 30 апреля.

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Автор: Ольга Робейко