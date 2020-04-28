Ряд нардепов предлагают разрешить ресторанам работу летних площадок во время карантина

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отмечает, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов.

Ряд народных депутатов обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением разрешить работу летних площадок в учреждениях общественного питания в условиях карантина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Совместно с коллегами из межфракционного объединения "За ФЛП" обратились к премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирование летних площадок в учреждениях общественного питания в условиях карантина. Карантин, конечно, не беспочвенный, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов", - отметила парламентарий.

В том числе, отмечает она, это касается уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас. "Чтобы действительно помочь ресторанному бизнесу, кроме уже имеющихся мер поддержки, мы можем дать им возможность спасти себя экономически", - отметила Кравчук.

По ее словам, в большинстве городов Украины есть системные заведения с просторными летними площадками, которыми можно безопасно пользоваться при следующих условиях: ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 кв. м площади; постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения; расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 м один от другого. Также условием должно быть то, что за одним столом может размещаться не более трех человек; использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды; дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.

"Карантин у большинства из нас вызывает только одно желание: вернуть все, как было. К сожалению, во многих случаях это может быть сложно или и вовсе невозможно. И я имею в виду, в частности, наши любимые заведения: рестораны, кафе, уютные кофейни. Мы так же заинтересованы в том, чтобы они выжили, как и их владельцы", - констатировала Кравчук.

Как сообщал УНИАН, ранее к правительству с подобным призывом обратились представители ресторанного бизнеса.