Промедление с передачей показаний может привести к большим тратам.

Ежемесячно все украинцы, которые пользуются светом, газом и водой, должны передавать показания счетчиков. Это необходимо, чтобы управляющая компания правильно рассчитала, сколько вы должны платить за потребляемый объем. Узнайте, когда передавать показания счетчиков воды, света и газа с 1 марта 2025 года.

Как и когда подавать показания счетчиков электроэнергии

Передать показания счетчиков света можно несколькими способами - онлайн в личном кабинете на сайте ДТЭК, позвонив на колл-центр оператора системы распределения, или воспользовавшись чат-ботом того же ОСР в Telegram или Viber. Кроме того, показания принимает и компания YASNO, вам нужно только зарегистрироваться, завести личный кабинет и в соответствующей графе указать нужные цифры. Для пользователей Приватбанка все еще проще - в личном кабинете Приват24 есть вкладка "Коммунальные платежи", где вы можете не только передать показания счетчиков, но и оплатить коммуналку.

Снимать показания и уведомлять об объеме потребляемой энергии ОСР украинцы должны в конце текущего месяца или в начале следующего. К примеру, если передаете показания за март, сделать это лучше 27-28 марта или 1-3 апреля, но не позже, иначе вам посчитают по среднесуточному потреблению.

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Если не знаете, какие цифры подавать показания счетчиков электроэнергии, то запомните, что на любом счетчике есть цифры на черном фоне и на красном. "Черные" - это количество кВт\ч, которые вы "намотали" за месяц, именно их и нужно переписать.

Когда и как передать показания счетчиков воды

Так же, как и ОСР, работает и водоканал - показания счетчиков необходимо передавать каждый месяц. Сделать это можно через личный кабинет официального сайта ЦКС, воспользовавшись чат-ботом в Telegram или Viber, позвонив на горячую линию оператора или в приложении Приват24.

Передать показания счетчиков воды нужно до 28 числа текущего месяца, тогда начисления в квитанции будут корректными. Принцип тот же, что и со светом - переписывать нужно только "черные" цифры, то есть те, которые указаны до запятой на счетчике. Если никакой запятой нет, все равно ориентируйтесь на темный фон.

Когда и как передавать показания счетчиков газа

Показания счетчиков газа можно передать разными способами - в зависимости от того, кто ваш поставщик. Эта информация указана на квитанции, там же есть номера телефонов колл-центра и QR-код, который можно отсканировать, чтобы открыть переписку с чат-ботом в Telegram или Viber и отправить ему корректные цифры. Также, если не хотите пользоваться онлайн-сервисами, можно лично прийти в банк или абонентский отдел службы газа, и озвучить оператору показания.

Вне зависимости от способа, передавать их нужно ежемесячно с 28 по 5 число, в противном случае вам могут начислить лишние долги или неправильно посчитать объем потребления.

ВАЖНО: помните, что даже если вы не живете в квартире или доме, не пользуетесь газом, водой или светом, показания все равно нужно передавать. То же самое относится и к ситуациям, когда цифры на счетчике не меняются из месяца в месяц. Самое главное - показать компании, которая поставляет вам тот или иной ресурс, что счетчик есть, и он исправен, а единственное подтверждение этому - переданные показатели. Кроме того, представитель ОСР может в любой момент прийти и снять счетчики на поверку.

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