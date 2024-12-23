В случае необходимости формируется электронное направление на дальнейшее оценивание повседневного функционирования лица экспертными командами.

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе оценивания.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Минздрава, каждый военнослужащий, получивший ранение, имеет право на поддержку и социальные гарантии.

В министерстве рассказали, как будет происходить процедура установления группы инвалидности в новой системе оценки повседневного функционирования лица.

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Так, первое - это медицинская помощь и документальное подтверждение. "После получения ранения военнослужащий в первую очередь попадает в ближайшее медицинское учреждение для стабилизации состояния", - отметили в Минздраве.

Далее происходит оценка состояния. "Следующий шаг - прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Председатель ВВК в случае необходимости формирует электронное направление на дальнейшее оценивание повседневного функционирования экспертными командами", - говорится в сообщении.

Формы оценки повседневного функционирования лица экспертными командами: очное рассмотрение (личное присутствие в медучреждении), по месту пребывания (для тех, кто не может передвигаться), заочно (на основе документов) и дистанционно (с использованием телемедицины).

"Военнослужащий получит от системы оповещение на электронную почту о форме, времени и месте оценивания", - отметили в Минздраве.

Следующим шагом идет решение экспертной команды. "Специалисты определяют группу инвалидности или процент потери трудоспособности (необходимый для назначения единовременной денежной помощи), реабилитационные мероприятия и сроки переосвидетельствования", - пояснили в министерстве.

Данные будут вноситься в электронную систему и передаваться в государственные органы для социальной поддержки. Решение также поступит пациенту на электронную почту или заказным письмом, и в кабинет лечащего врача в электронной системе.

Военнослужащий также может подать заявление на единовременную денежную помощь, получить другую социальную поддержку.

В Украине ликвидируют МСЭК - подробности

Как сообщал УНИАН, за последние месяцы произошло несколько скандалов с задержаниями и обысками у руководителей и членов медико-социальных экспертных комиссий. У них находили миллионные средства в иностранной валюте и документы, где говорится о предоставлении фальшивой инвалидности за взятки.

В ноябре Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №12178, которым предусмотрена реформа МСЭК. В частности, что с 1 января 2025 года заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей.

19 декабря ВР приняла закон о ликвидации МСЭК с 2025 года. Зато, как отметил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, с 1 января 2025 года "внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и надкластерных больницах (современная система оценки функционирования человека)".

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