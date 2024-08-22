Как накажут 16-летних юношей, которые не станут на воинский учет: ответ адвоката

На первый взгляд, ограничений по выезду за границу не будет, но есть нюансы.

Каждый юноша, достигший 16-летнего возраста, обязан стать на воинский учет. Невыполнение этой обязанности несет определенные юридические последствия.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Дмитрий Франчук. Согласно законодательству Украины, юноши, достигшие 16-летнего возраста, должны зарегистрироваться в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Эта процедура включает прохождение медицинского осмотра и регистрацию личных данных призывника. Она является обязательной и контролируется на государственном уровне.

Если юноша не станет на учет, это может иметь последствия в виде административного взыскания. За несовершеннолетнего ответственность будут нести его законные представители - родители или опекуны.

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Размер штрафа может зависеть от конкретных обстоятельств дела, но любое наказание является нежелательным и неприятным последствием.

По словам юриста, на первый взгляд, отсутствие постановки на воинский учет в 16 лет не создает немедленных препятствий для выезда за пределы страны. Однако, после достижения совершеннолетия ситуация меняется.

Если юноша не выполнил свои обязанности по воинскому учету, это может расцениваться как уклонение от военной службы. В таком случае могут возникнуть серьезные ограничения на выезд за границу, что существенно усложнит жизнь парня.

Чтобы стать на воинский учет, юноша должен обратиться в территориальный центр комплектования по месту жительства. Процедура предусматривает обязательный медицинский осмотр, во время которого определяется пригодность к военной службе.

"Результаты осмотра, а также другие личные данные призывника заносятся в военно-учетные документы. Эти данные хранятся и используются для дальнейших призывных мероприятий", - отмечает Франчук.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Украине расширили перечень тех мужчин, которые будут иметь отсрочку от мобилизации. Отмечается, что Рада поддержала сразу в целом законопроект №11391 об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в частности полнородный, неполнородный брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения.

Также нардеп Федор Вениславский ответил, планируют ли снизить мобилизационный возраст в Украине. Также он прокомментировал вопрос, что делать с теми, кто моложе 25 лет, но имеет статус ограниченно годного.

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