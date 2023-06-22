УНИАН отслеживает движение цен на товары первой необходимости.

В Украине постепенно дорожают продукты, в первую очередь – так называемые "продукты первой необходимости", то есть те, которые человек покупает вне зависимости от дохода, а также товары постоянного использования. Яркими примерами подорожания были резкие скачки на яйца или соль, цена которых в определенные периоды была завышена в несколько раз, но подорожание настигло и множество других товаров, составляющих потребительскую корзину.

УНИАН взялся отслеживать изменения цен на самые популярные продукты питания в супермаркетах Киева, чтобы следить за тенденциями рынка.

"Молочка"

Сметана

В сети магазинов возле дома "Фора" стоимость сметаны "Простоквашино" объемом 325 г и жирностью 20% (49,49 грн) и сметаны "Галичина" 20% в стакане 300 г (45,89 грн) с середины мая до середины июня осталась без изменений.

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В АТБ "Простоквашино" в середине мая и до середины июня стоила чуть дешевле – 44,60 грн, сметана "Президент" 20% 325 г была по цене 45,90 грн.

В сети "Сильпо" сметана "Яготинская" 20% 300 г за месяц прибавила в цене 3 гривни и сейчас стоит 44,99 грн. Сметана "Президент" указанного выше объема и жирности (47,99 грн.) за этот период в цене не изменались.

Кефир

Кефир "Ферма" 2,5% в бутылке 840 г в "Форе" месяц назад начал продаваться по акционной цене 34,90 грн, хотя еще за две недели до того стоил 44,29 грн. Сейчас его цена составляет 43,49 грн. "Простоквашино" 2,5% объемом 870 г сохранил цену в 49,49 грн. В АТБ "Галичина" продается по 42,80 грн за бутылку, "Ферма" – 40,50 грн. В "Сильпо" стоимость "Фермы" по сравнению с маем осталась прежней (40,59 грн), а "Простоквашино" в конце мая продавался по скидке 32,49 грн. До акционной цены его стоимость составляла 43,39 грн, сейчас этот продукт стоит 44,99 грн.

Молоко

В сети "Сильпо" молоко "Галичина" 2,5% 870 г с 38,99 грн подешевело на 50 копеек, зато молоко" Простоквашино" 2,5% 870 г с 42,59 грн подорожало до 44,19 грн. В АТБ стоимость "Фермы" 3,2% 840 г и "Яготинского" 2,6% 870 г месяц назад составляла 43,20 грн и 40,30 грн соответственно. К середине июня их цена не изменилась. "Фора" на "Яготинское" выставила ценник 39,99 грн, а затем его акционная стоимость, которая действует и по сей день, составила 31,90 грн. "Ферма" 2,5% и в объеме 840 г там же продается за 39,29 грн.

Крупы и макароны

В "Форе" крупа гречневая "Ситий двір" 1 кг с середины мая и до сегодняшнего дня осталась стоить 61,49 грн. а килограмм гречки "Вінницький млинар" с 85,49 грн упал до 81,99 грн, актуальной эта цена является до сих пор. Макароны КМФ спираль Экстра А 500 г стоили 36,99 грн, макароны КМФ рожки витые Экстра 1 кг – 35,99 грн. за две недели их акционная цена составила 27,99 грн.

В "Сильпо" ціна "Ситий двір" за последние две недели мая не изменилась и составляла 59,99 грн, а сейчас эта крупа продается по акционной цене 49,99 грн. Килограмм гречки "Повна чаша" за месяц с 50,99 грн подешевел до 44,89 грн. В то же время макароны бабочки "Чумак" 400 г подорожали с 40,29 грн до 47,99 грн. макароны спиральки La Pasta 750 г (71,49 грн) в цене не изменились.

Наконец, в АТБ килограмм гречки "Розумний вибір" в середине мая можно было приобрести по акционной стоимости 49,50 грн, уже через две недели она упала до 44,90 грн, а сейчас составляет 40,90 грн. Макараны ригатони La Pasta 400 г продолжают стоить 36,70 грн. не изменилась цена и на макароны спирали "Своя лінія" 400г (36,80 грн).

Мука

Стоимость муки пшеничной "Днепромлин "1,8 кг (33,90 грн) и муки пшеничной" Хуторок" 1,8 кг (35,60 грн) в АТБ осталась без изменений. Небольшие изменения наблюдаются в "Форе" – цены за килограмм "Хуторка" и "Вінницького млинаря" (20,50 грн) в середине мая составляли 22 грн и 20,50 грн, сейчас они продаются по 20,89 грн и 20,60 грн соответственно. В "Сильпо" "Хуторок" 2 кг подешевел с 42,39 грн до 39,59 грн. мука пшеничная EuroMill 2 кг продолжает продаваться по 41,39 грн.

Сахар и соль

В "Сильпо" цены на сахар "Діамант" 1 кг (41,99 грн) и соль морскую мелкого помола SoSalt 1 кг (29,99 грн) остались неизменными, однако сахар "Повна чаша" 1 кг прибавил в цене 2 гривни и сейчас стоит 34,99 грн.

В "Форе" сахар "Хуторок" весом 800 г стоил 44,69 грн, впоследствии его акционная цена составила 35,99 грн, эта цена актуальна до сих пор. Стоимость сахара " Крижопільський цукровар" 1 кг осталась без изменений – 45,39 грн.

В АТБ сахар "Своя лінія" 1 кг в мае стоил 34,40 грн, сейчас его стоимость подскочила больше чем на пять гривень – до 39,90 грн. Соль поваренная каменная молотая 1 кг в цене за месяц не изменилась (18,40 грн).

Масло

Подсолнечное масло "Щедрый дар" рафинированное дезодорированное 0,85 л по сравнению с маем в "Форе" сохранило цену в 65,99 грн, а "Повна чаша" 0,85 л даже подешевела – в середине мая бутылка стоила 52,40 грн, и за месяц цена упала до 50,49 грн.

В АТБ "Стожар" 0,85 л сохраняет стабильную цену (66,90 грн), а масло "Чумак" 0,9 л, которое в середине мая стоило 72,01 грн, теперь продается по акционной цене 59,80 грн.

В "Сильпо" "Чумак" же за месяц подорожал с 70,49 грн до 71,49 грн, а "Стожар" наоборот снизился в цене – с 62,49 грн до 58,99 грн.

Яйца

Десяток яиц "Квочка" в АТБ сохраняет цену в 54,40 грн. В "Сильпо" на них распространили акционную цену, которая снизила стоимость с 54,49 грн до 49,99 грн. В "Форе" стоимость "Квочки" упала с 57,99 грн до 51,88 грн, а десяток яиц "Ясенсвит" подешевел с 57,99 грн до 56,99 грн.

Напомним, что на 2023 год прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 2589 грн. При покупке одной позиции из каждого товара, представленного в обзоре, средний чек в зависимости от выбранного супермаркета составит от 400 до 450 гривень.

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