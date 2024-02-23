Воинские части могут затягивать выдачу справки и это создает проблемы.

Адвокат объяснила, как действовать, если воинские части не дают справку о боевом ранении или затягивают этот процесс, из-за чего украинцы не могут получить причитающиеся им государственные выплаты или пройти ВЛК.

Есть несколько важных шагов, которые следует предпринять, уточнила Светлана Ярошенко Telegraf. По словам адвоката, первое, что следует понимать правозащитнику, обращался ли военный с рапортом о выдаче Приложения 5. Далее направляется запрос в воинскую часть с просьбой рассмотреть в течение пяти дней соответствующий рапорт, как это прописано в действующем законодательстве Украины.

По словам Ярошенко, ее опыт адвокатского дела свидетельствует о том, что довольно часто в Украине не соблюдаются надлежащие сроки выдачи справки, в нужные даты вписываются разве что подразделения Пограничной службы. Однако решать этот вопрос через суд она не советует. "Через суд не советую - быстрее не будет", - пояснила Ярошенко.

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В то же время после того, как удастся получить справку о ранении, следует дополнительно пройти ВЛК. "Да, будет немного потеряно времени, но это не безвозвратная ситуация, которую невозможно исправить. Так что чем раньше начать беспокоиться о документах, тем лучше", - отметила адвокат.

Среди важных моментов: в заключении ВЛК нужно, чтобы было уточнение о тяжести ранения или заболевания, которое получил военный, ведь это влияет на выплаты в случае пребывания в отпуске, добавила Ярошенко.

Если в заключении будет указана тяжелая травма, то военный будет иметь право на денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабмина №168, пояснила специалист.

"Кроме того, постановлением Кабмина от 25 декабря 2013 года №975 определен порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих. Однако ее назначение происходит после согласования МСЭК и, к сожалению, в сегодняшних реалиях наши защитники ждут ее не один месяц", - уточнила она.

Отдельный вопрос - доказать свою травму или ранение в случае, если военный вернулся в Украину из плена РФ. Специалист признает, что на практике это довольно сложный процесс. Военный должен действовать так:

Отправить рапорт к командованию в свою воинскую часть с просьбой провести служебное расследование относительно обстоятельств ранения;

в рапорте следует перечислить фамилии всех собратьев, которые могут подтвердить факт ранения, а также другие обстоятельства, при которых военный получил травму;

к рапорту следует добавить в качестве доказательства медицинскую документацию.

"В большинстве случаев это удается подтверждать, хотя и с большими усилиями. Процесс может длиться целый год, если это критический случай", - указала адвокат.

По ее словам, не все воинские части оперативно реагируют на такие запросы, однако обеспечить самому себе финансовую и социальную защиту - важно, поэтому украинские защитники должны отстаивать свои права.

Адвокат рассказала о казусах в справке о ранении

Как отмечала Ярошенко, помимо того, чтобы в целом вовремя получить справку о ранении, важно, чтобы в ней указали правильные данные. Бывает, что в них неправильно указываются даты ранения и информация потом не совпадает, или же не так написан населенный пункт (место, где боец получил травму) и тому подобное.

Обычно это делают непреднамеренно. Казусы происходят, ведь медики очень уставшие и перегруженные работой, пояснила Ярошенко. По ее словам, каждый военный, если ему позволяет здоровье, должен внимательно следить за тем, каким образом ведут о нем документы (при попадании в госпиталь после ранения, во время лечения и т.д.).

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