В КГГА отметили, что у столицы уже есть эффективный опыт работы детских садов во время карантина, и школы также должны пройти этот путь.

В условиях оранжевого уровня эпидемиологической опасности, который будет действовать в Киеве с 14 сентября, столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах.

Читайте такжеКиев перешел в "оранжевую" зону карантина: новые ограничения и запретыОб этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.

"На сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыты всего две из 428 школ. В то же время мы должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемии. Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводит различные возможные сценарии организации обучения. 14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений – все родители получат уведомление от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях должностных лиц разного уровня, а четко понимали график своего ребенка", - отметил он.

Мондриевский отметил, что в столице уже есть эффективный опыт работы детских садов во время карантина, и школы также должны пройти этот путь.

При этом он отметил, что столичные власти сделали все для обеспечения учреждений образования всем необходимым для дезинфекции и безопасности детей и учителей".

Мондрыивский обратился к родителям школьников: "Будьте ответственными, даже при малейших симптомах респираторного заболевания у ребенка не отправляйте его в школу и обратитесь к врачу".

Коронавирус в Киеве: новости

10 сентября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. В частности, Киев перешел из более мягкой желтой к более жесткой оранжевой зоне.

Сегодня в Киеве установлен новый антирекорд: за сутки коронавирус обнаружили у 428 киевлян, пятеро заболевших умерли.

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Автор: УНИАН