Недавно в правительстве Украины произошли изменения, и респондентам задали вопрос, каких изменений они ожидают.

Подавляющее большинство украинцев (74%) считают, что в деятельности правительства ничего не изменится после недавних изменений и назначений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

В то же время, ожидают улучшения деятельности Кабмина - 12%, ухудшения деятельности - 6%.

"Среди тех, кто доверяет Владимиру Зеленскому, также большинство (64%) считают, что ничего не изменится в деятельности правительства после последних изменений. В то же время среди тех, кто ему доверяет, действительно больше тех, кто ожидает определенного улучшения ситуации (19%). При этом среди тех, кто не доверяет Зеленскому, 88% считают, что в деятельности правительства ничего не изменится, и только 7% считают, что деятельность ухудшится", - говорится в результатах опроса.

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Кроме того, 50% украинцев положительно относятся к инициативе по созданию правительства национального единства как широкого объединения всех патриотических сил в парламенте и вне его. Негативно относятся - только 13%, а 33% имеют нейтральное отношение.

Опрос проведен в течение 20-27 сентября методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) был опрошен 1001 респондент. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Кадровые изменения в правительстве

Как сообщал УНИАН, в начале сентябре в правительстве произошел ряд кадровых изменений. Так, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Дениса Малюськи с должности министра юстиции Украины.

Также был уволен Дмитрий Кулеба с должности главы МИД. В то же время, Верховная Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел.

Кроме того, Верховная Рада Украины назначила Ольгу Стефанишину министром юстиции - вице-премьер-министром по евроинтеграции.

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