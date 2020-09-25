Директор Института сердечно-сосудистых заболеваний (Израиль), профессор Ровен Зимлихман, выступая на ХХІ Национальном конгрессе кардиологов Украины, призвал активнее использовать высокотехнологичные альтернативные табачные изделия для уменьшения курения – как в Украине, так и во всем мире.

Израильский ученый привел угрожающую статистику влияния курения традиционных сигарет на здоровье человека.

«Вероятность развития инфаркта миокарда возрастает в 6 раз у женщин и в 3 раза у мужчин, если они ежедневно выкуривают от 20 сигарет в день. По исследованию INTERHEART, именно курение несет 36% риска для возникновения первого инфаркта миокарда. У злостных курильщиков риск возникновения инсульта в 7,2 раза выше по сравнению с некурящими», – заявил профессор Зимлихман.

Профессор Зимлихман также подчеркнул важность отказа от курения традиционных сигарет. Так, для пациентов, которые уже перенесли инфаркт миокарда отказ от курения помогал вдвое снизить риск повторного инфаркта.

Он напомнил, что нынешние выводы ВОЗ показывают, люди, которые бросили курить в 30-40 лет, в среднем продолжают свою продолжительность жизни на 9-10 лет.

В то же время израильский ученый констатировал, что за последние два десятилетия фактически не наблюдалось ощутимого прогресса в уменьшении смертности от сердечно-сосудистых болезней. Соответственно, уверен профессор Зимлихман, необходим новый современный подход к уменьшению вреда от курения и его влияния на сердечно-сосудистые заболевания.

«Курение – один из факторов риска для сердечно-сосудистых болезней, наряду с диабетом, ожирением. Не каждый может бросить курить, похудеть и начать заниматься спортом. Это создает риски для значительной группы населения. Поэтому для тех, кто потребляет нездоровую пищу мы предлагаем статины и антиагреганты, для тех, кто злоупотребляет сладким – сахарозаменители. Для курящих также необходимы заменители, чтобы снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Наша цель – чтобы на здоровье человека влияло меньше токсичных веществ», – объясняет логику стратегии снижения вреда Ровен Зимлихман.

Ученый напоминает, что основной вред здоровью курильщика наносит не никотин, а токсиканты, которые образуются во время горения табака. В табачном дыме имеется около 6000 химических веществ. 93 из них официально признаны потенциально вредными и большинство из них квалифицируются как канцерогены.

Именно поэтому эксперт в качестве «меньшего зла» предлагает активнее переключать курильщиков традиционных сигарет на альтернативные табачные изделия – в т.ч. снус, электронные сигареты и системы нагревания табака – ведь при использовании этих изделий отсутствует процесс горения.

«Так, по результатам исследований Юго-Восточной табачной лаборатории Управления по пищевым продуктам и медикаментам США (Food and Drug Administration) при использовании систем нагревания табака выделяется на 80% меньше формальдегидов и на 90% меньше акролеинов, по сравнению с курением традиционных сигарет», – объясняет профессор Зимлихман.

Похожие результаты показало и немецкое исследование BfR: при нагревании табака получается примерно сопоставимый объем никотина, как при курении сигарет, но при этом выделяется значительно меньше канцерогенов, на 80-95% меньше альдегидов и на 97-99% меньше летучих органических соединений.

Также еще с 2018 г. Американская коллегия кардиологов рекомендует врачам обсуждать с пациентами-курильщиками возможность использования «негорючих» табачных изделий, если они не готовы полностью отказаться от курения.

«В мире до сих пор курит более 1 млрд. человек. И попытка переключить ту часть курильщиков, которые не могут бросить курить, с более опасных традиционных сигарет на альтернативные табачные изделия – это безусловно этический шаг, который поможет снизить риски для здоровья этих людей», – уверен директор израильского Института сердечно-сосудистых заболеваний, профессор Ровен Зимлихман

Исследования украинских ученых также подтверждают отдельные выводы выступления профессора Зимлихмана. В частности, исследование украинского Института кардиологии показало улучшение функций эндотелия у тех пациентов, которые переключились с обычных сигарет на системы нагревания табака и использовали их в течение 6 месяцев.

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Автор: УНИАН