На Закарпатье женщина заявила в полицию, что ее изнасиловали четверо мужчин другой национальности. Правоохранители задержали подозреваемых.
Читайте такжеИзнасилование школьницы в Ривне: военнослужащего взяли под стражуОб этом сообщает патрульная полиция области.
По словам потерпевшей, четверо мужчин схватили ее на улице и силой посадили в авто. После этого привезли в свой дом и изнасиловали. Патрульные вызвали для женщины скорую помощь.
Правоохранители подъехали к указанному потерпевшей дому и обнаружили там четырех предполагаемых виновников, на которых прямо указала заявительница. Во время осмотра двора дома стражи порядка нашли разорванную одежду женщины.
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