Полицейские нашли разорванную одежду потерпевшей.

На Закарпатье женщина заявила в полицию, что ее изнасиловали четверо мужчин другой национальности. Правоохранители задержали подозреваемых.

Читайте такжеИзнасилование школьницы в Ривне: военнослужащего взяли под стражуОб этом сообщает патрульная полиция области.

По словам потерпевшей, четверо мужчин схватили ее на улице и силой посадили в авто. После этого привезли в свой дом и изнасиловали. Патрульные вызвали для женщины скорую помощь.

Правоохранители подъехали к указанному потерпевшей дому и обнаружили там четырех предполагаемых виновников, на которых прямо указала заявительница. Во время осмотра двора дома стражи порядка нашли разорванную одежду женщины.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН