Три года назад США опозорились, бросив Афганистан на произвол судьбы. Вчера США избежали похожего позора с Украиной.

Выделение нового пакета военной помощи Украине дает США возможность избежать позора "второго Афганистана". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу NBC.

"Это важная помощь, которая сегодня усилит Украину. Это важный сигнал Кремлю, что не будет "второго Афганистана", и Соединенные Штаты останутся с Украиной, остаются с защитой украинцев, защитой демократии и свободы в мире. Это проявление лидерских позиций США, которые они вернули", - сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что эта помощь не должна быть "размазана по мелочам", а должна включать дефицитное оружие, которого сегодня не хватает ВСУ.

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"Армия США не борется, защищая ту или иную страну НАТО. А украинцы сейчас это делают. А патроны дает цивилизованный мир. (...) Пока Украина будет стоять, войны Соединенных Штатов, защищая страны НАТО против российской агрессии, тогда не будет", - заявил Зеленский.

Выход США из Афганистана

В августе 2021 года США вывели свои войска из Афганистана, где они находились почти 20 лет - со времен вторжения в 2001 году после терактов 11 сентября.

Предполагалось, что армия США организованно выведет свои подразделения, оставив контроль над страной афганскому правительству и подготовленной американцами афганской армии. Однако выход американцев вызвал обвальное падение власти в Афганистане: национально-религиозное движение Талибан с минимальными усилиями, провинция за провинцией, захватило весь Афганистан.

Почти не встречая сопротивления со стороны афганской правительственной армии, отряды талибов ворвались в Кабул, когда процесс вывода американских войск еще продолжался. Из-за этого плановый вывод войск США превратился в почти хаотичное бегство, во время которого американцы были вынуждены бросить массу новенькой боевой техники. Она стала трофеями Талибана.

Кроме военной техники американцы оставили на растерзание религиозным фанатикам десятки тысяч чиновников афганского правительства и простых афганцев, сотрудничавших с американцами и прозападным афганским правительством. Кадры того, как испуганные афганцы цепляются за стойки шасси американских самолетов в аэропорту Кабула и затем падают вниз после взлета, стали символом самого большого позора США на международной арене за многие годы. Оппоненты Байдена часто припоминали ему именно этот эпизод, как самую большую неудачу его президентства.

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