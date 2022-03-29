Поисково-спасательные работы продолжаются.

По состоянию на 11.30 из-под завалов Николаевской областной государственной администрации деблокирован один погибший и спасены 18 пострадавших.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"По состоянию на 11.30 подразделениями ГСЧС из-под завалов деблокировано 1 погибшее лицо и спасено 18 пострадавших, которые переданы медикам", - говорится в заметке.

Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, около 08.45 29 марта в результате обстрела и попадания в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации произошло разрушение ее центральной секции с 9-го по 1-й этажи без горения.

По состоянию на 09.25 спасатели высвободили из-под завалов 9 пострадавших человек и передали их медикам.

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