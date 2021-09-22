Хобби многих украинцев - копаться в чужом грязном постельном белье. И сейчас они могут ликовать: им на блюдце принесли взрывающий мозг адекватного человека скандал. Речь идет о взаимных обвинениях пары украинских блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита. Александра - первая украиноязычная блогерша, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram. Игорь прославился в сети, снимая видео с женой о совместной жизни, быте и путешествиях, у него более 900 тыс. подписчиков в "инсте". Сейчас бывшие возлюбленные находятся в стадии развода.

Первой о проблемах в семейных отношениях рассказала Александра. Она дала интервью Маше Ефросининой (кстати, дважды: одно - идеально "вылизанное", до заявления о разводе; второе - после) и взбудоражила своими обвинениями в адрес мужа всю блогерскую тусовку. По словам девушки, Игорь желал ей "умереть от рака желудка", говорил, что "она без него никто", что у нее "ведро" (да-да, речь идет об интимном отверстии), называл ее "свиньей неблагодарной". Но это еще не все: как рассказала Саша Бо со слезами на глазах, отец двух их детей просил ее сделать аборт, когда она заболела туберкулезом. И вишенка на торте в этой истории: Александра болела булимией, а ее муж снимал серию рвотнорефлексных видео и угрожал обнародовать их.

Теперь "ответочка" Игоря. Мужчина решил дать интервью Славе Демину и озвучить свою версию происходящего. И тут сплетники могут ликовать - поводов для чесания злых языков будет много. Блогер говорит, что не желал жене умереть от рака, а лишь просил ее лечиться от булимии, чтобы не скончаться от онкологии желудка. А "ведром" называл свою благоверную якобы в ответ на ее упреки о маленьком члене. Да и просьбы об аборте, продолжает Игорь, не было.

Во-первых, ребята, не всегда ведитесь на идеальную Instagram-картинку. Часто за такими кадрами пусто: там нет искренности и, тем более, любви

Кому же верить, пройдя по шаткому мосту взаимных претензий и обвинений? Я не встану на чью-либо сторону, но попытаюсь обратить внимание на некоторые вещи, всплывшие в нашем обществе после обнародования интервью Саши и Игоря.

Во-первых, ребята, не всегда ведитесь на идеальную Instagram-картинку. Часто за такими кадрами пусто: там нет искренности и, тем более, любви. Живите своей жизнью, цените свои моменты! Да, ваше фото с украинского курорта, но вы счастливы по-настоящему. Либо вы вообще не публикуете снимки с отпуска, но это отнюдь не делает вас несчастным. Поэтому в следующий раз, глядя на чье-то фото с отдыха, спокойно порадуйтесь за человека и помечтайте о своем идеальном путешествии.

Во-вторых, помните, что ваша семейная жизнь - не "Санта-Барбара", ваши проблемы не должны смаковать миллионы зрителей-слушателей YouTube. Хотя бы из элементарного уважения к бывшему избраннику/избраннице не делайте достоянием общественности интимные подробности, и тогда не "всплывут" ни "ведра", ни "маленькие члены".

В-третьих, помните, что в подобной ситуации страдают ваши родные и друзья, они часто невольно становятся участниками конфликтов и ссор. В ссоре Саши и Игоря есть еще один очень важный момент: у них подрастают двое детей, которые, повзрослев, 100% посмотрят эти интервью папы и мамы. Неприятных впечатлений хватит надолго.

В-четвертых, не спешите в разгар эмоций и в стадии обострения обид делиться с окружающими своими проблемами. Да, вам может стать тут же легче, но, дав слабину, вы потом можете сожалеть о сказанном. Фильтруйте, когда и кому отдать информационную порцию своего, пускай и негативного, опыта.

И напоследок: искренне пожелаю паре блогеров не травмировать себя и своих детей еще больше, превращая бракоразводный процесс в представление для подписчиков в Instagram. Уважайте себя, ребята!

Ольга Робейко