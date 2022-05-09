Ярослав Грицак отметил, что необходимо остановить "российский маятник".

Запад плохо знает российскую историю. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы через лет 20-30 не появился "новый Путин".

Об этом историк Ярослав Грицак рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас нужно сделать все, чтобы за 20-30 лет у нас не было нового Путина. Это очень важно, потому что маятник дальше двигается, его никто не остановил. А для того, чтобы остановить этот маятник российский, этот откат все время после короткого периода реформ, очень длинный откат, очень тяжелый откат, очень темный откат, требуются специальные стратегические решения", - отметил историк.

По его словам, необходимо провести своеобразную дерусификацию России, чтобы Москва навсегда отказалась от идеи великой России-Руси.

"Второе очень важное — демилитаризация России. Какие формы она наберет я не знаю, но чтобы нельзя было представить себе такую ситуацию, когда один человек с не совсем нормальной психикой и здоровьем может решать судьбу всего мира, имея доступ к кнопке. Тоже ненормальная ситуация", - подытожил Грицак.

Как ранее сообщал УНИАН, лидеры стран "Большой семерки" заверили в дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и осудили вторжение РФ. Также они обязались усилить давление на Россию, в частности - отказавшись от российских нефти и газа.

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