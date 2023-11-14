Для усиления возможностей спасательной службы Украины во время тушения сложных пожаров ООО "ПРОМЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ" по заказу ГСЧС были поставлены современные роботизированные системы пожаротушения немецкого производства Magirus Wolf R1. С прошлого года они используются спасателями, в том числе и при ликвидации пожаров, возникших в результате обстрелов врагом.

Magirus Wolf R1 оснащен высококачественным оборудованием и всеми необходимыми опциями в соответствии с конкретными задачами и условиями работы.

Это и система камер видеомониторинга, возможность дистанционного управления с безопасного для оператора расстояния, мощное прожекторное освещение, крепкая тросовая лебедка, позволяющая передвигать до 3 т груза. Кроме того, робот способен подавать воду на очаг пожара на расстояние около 65 метров, а пены – до 45 м в разных режимах.

Андрей Залесский заверил, что тактический робот может быть использован для тушения пожаров на промышленных объектах, зданиях и транспортных средствах, где хранятся или транспортируются опасные вещества.

В целом сферы применения роботизированного комплекса пожаротушения достаточно разнообразны. Прежде всего потому, что его можно использовать как для тушения пожаров, так и для задач по их разведке.

"Использование Magirus Wolf R1 и внедрение лучших европейских практик - оптимальное решение для безопасности специалистов пожарных подразделений и уверенный шаг на пути к осовременению технологических возможностей в работе спасательных служб страны", - убежден руководитель ООО "ПРОМЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ" и официальный представитель Magirus GmbH в Украине Андрей Залесский.