Стали известны самые популярные имена, которыми украинцы называли своих детей в этом году

Среди наиболее понравившихся имен стали Артем и София.

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2020 году, стали Артем и Софья.

Читайте такжеНа Закарпатье ребенка назвали Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"В большинстве регионов эти имена были самыми распространенными в течение этого года. Также родители отдавали предпочтение таким мужским именам, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди девичьих имен довольно популярными оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

Как сообщал УНИАН, ранее ребенка, который родился в разгар пандемии коронавируса, назвали Санитайзер.

Также в декабре 2009 на Закарпатье родители назвали новорожденного сына Януковичем. Ребенка так назвала мама, чтобы на тот момент кандидат в президенты Виктор Янукович выиграл выборы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram