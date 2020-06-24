Стали известны самые популярные имена, которыми украинцы называли своих детей в этом году
Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2020 году, стали Артем и Софья.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
"В большинстве регионов эти имена были самыми распространенными в течение этого года. Также родители отдавали предпочтение таким мужским именам, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что среди девичьих имен довольно популярными оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.
Как сообщал УНИАН, ранее ребенка, который родился в разгар пандемии коронавируса, назвали Санитайзер.
Также в декабре 2009 на Закарпатье родители назвали новорожденного сына Януковичем. Ребенка так назвала мама, чтобы на тот момент кандидат в президенты Виктор Янукович выиграл выборы.
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