Люди часто тратят на игры свои деньги, время и здоровье.

Дистанцироваться от проблем в реальности, расслабиться и отвлечься - это причины, почему люди начинают играть в компьютерные игры или же в игрушки на телефоне.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

Журналисты рассказывают, что в виртуальном мире можно стать кем угодно и порадовать свое эго. При этом люди часто тратят свои деньги, время и здоровье на игры.

Врач рассказывает, что есть еще худшие формы игрозависимости, когда человек просто перестает различать реальный и виртуальный мир и при этом становится опасным для общества. Для него игровой мир становится более важным и по сути единственным, являющимся предметом заинтересованности.

Таких пациентов уже нужно лечить: их отлучают от игр, проводят психологическую работу и воздействуют медикаментозно.

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Журналисты назвали главные признаки, по которым можно распознать игровую зависимость:

человек перестает за собой следить;

он не интересуется чем-то другим, кроме игры и начинает не выполнять свои повседневные обязанности;

желание погрузиться в виртуальный мир возникает вместо того, чтобы решать какие-то жизненные проблемы или трудности.

Специалисты отмечают, что часто виновниками возникновения игрозависимости у детей являются сами родители, которые вместо того чтобы уделить им внимание, просто дают им телефон или позволяют поиграть на компьютере.

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Автор: Олег Давыгора