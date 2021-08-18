Художник сообщил, что из-за инсталляции его допрашивали свыше двух часов.

Черновицкий художник Иван Салевич оказался в центре внимания Службы безопасности Украины из-за инсталляции, на которой изображены некоторые украинцы, которые ментально "стоят на коленях" и смотрят в сторону Москвы. Вместо глаз у таких украинцев изображены маленькие российские флаги. Работа художника называется "Хохлы".

Инсталляция должна была стать частью выставки в черновицком центре культуры "Вернисаж", приуроченной ко Дню Независимости Украины. Директор галереи Игорь Сорокоумов решил, что инсталляция может обидеть людей и обратился в СБУ, сообщает "Суспільне".

Салевич поделился, что в спецслужбе его допрашивали более двух часов. Художник сказал, что у него спрашивали, зачем в работе были использованы флаги РФ.

По его словам, в конце концов на выставке разрешили показать инсталляцию, но при одном условии – людям необходимо было объяснить ее идею. К инсталляции было составлено описание, благодаря которому суть работы становилась понятной.

Искусствовед Александр Сушинский отметил, что запретить показывать могут только ту работу, которая несет угрозу нацбезопасности государства или содержит призывы к насилию.

Кто такой Иван Салевич

Иван Салевич является заслуженным художником Украины. Он, в частности, создал несколько памятников, установленных в Черновцах – героям Буковинского куреня и немецкому еврейскому поэту Паулю Целану.

Культурный центр "Вернисаж" в Черновцах находится по адресу ул. И. Франко, 15. В центре в среду, 18 августа, открылась выставка к 30-летию независимости Украины. Выставка продлится до 18 сентября.

Украина стала независимой 24 августа 1991 года.

Напомним, отношения Украины и России испортились после того, как РФ пошла на агрессию – в 2014 году захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Автор: Екатерина Присяжнюк