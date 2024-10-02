Следующие приказы о назначении грантов будут выданы по мере поступления подтверждений сертификатов от студентов.

В среду, 2 октября 2024 года, Министерство образования и науки Украины подписало первый приказ о назначении государственных грантов студентам, которые поступали на обучение в 2024 году.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра образования Михаил Винницкий. Отмечается, что уже на днях студенты, которым назначен грант, должны получить соответствующее подтверждение в приложении "Дія".

"Средства на счета высших учебных заведений для покрытия части стоимости обучения 10,809 студентов (это первые, которые подтвердили в "Дії" сертификат о гранте) будут уже вскоре перечислены", – рассказал Винницкий.

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По его словам, следующие приказы о назначении грантов будут выданы по мере поступления подтверждений сертификатов от студентов.

"Окончательный срок подтверждения сертификатов в "Дії" – 5 ноября 2024 года", – добавил Винницкий.

Государственные гранты на обучение

В сентябре в приложении "Дія" запустили новый сервис – государственные гранты на обучение для студентов, поступивших на контрактную форму обучения. Эти гранты частично или полностью покроют стоимость обучения.

В Минцифры объясняли, что размер финансовой поддержки студента зависит от балла на НМТ по любым двум предметам: более 150 баллов – грант 15 000 грн, более 170 баллов – грант 25 000 грн. К тому же, сумма гранта может быть больше в зависимости от коэффициента.

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