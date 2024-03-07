Речь шла об усилении ПВО, боеприпасах, совместном производстве оружия.

Основное внимание сотрудничества Украины и Великобритании сосредоточено на вопросах усиления украинской ПВО, дальнобойных возможностей нашей армии, обеспечения других насущных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросах совместного производства оружия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом.

Отмечается, что во время встречи участники обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Великобритании за лидерскую поддержку Украины и наших людей. По его словам, приезд Шаппса в Украину это одно из проявлений поддержки Украины.

Видео дня

Шаппс во время встречи с Зеленским отметил, что уже не впервые в Украине. По его словам, Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине, в частности, в подготовке украинских воинов. "Нам очень приятно всегда помогать и быть партнерами. Некоторые партнеры делают все, а некоторые немного меньше. Но мы всегда побуждаем их делать больше", - подчеркнул он.

Украина отправит нового посла в Великобританию

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что направили британской стороне соответствующий запрос на агреман.

8 февраля 2024 года президент Украины подписал указ об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского.

Вас также могут заинтересовать новости: