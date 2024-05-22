"Лакшери" имущество в декларациях депутатов указано по значительно заниженным ценам, подчеркнул журналист Сергей Иванов.

Депутатам Петра Порошенко из "Евросолидарности", а также депутатам от бывшей ОПЗЖ предложили вдвое дороже выкупить автомобили и недвижимость, которые они приобрели и задекларировали в войну.

С такой инициативой к депутатам Львовского горсовета от "Евросолидарности" и избранникам экс-ОПЗЖ в Харьковском горсовете вышел журналист Сергей Иванов. Свою инициативу журналист объяснил тем, что "лакшери" имущество в декларациях депутатов указано по значительно заниженным ценам. Иванов обратился к Порошенко с соответствующим предложением.

"Прошу вашего содействия: мы с нашими зрителями готовы купить вдвое дороже Мерседесы и квартиры, которые накупили ваши депутаты "Евросолидарности" из Львовского городского совета. Мы перепродадим их по реальным ценам, а вырученные средства направим на ВСУ. Мы готовы дать цену вдвое больше той, которую ваши депутаты указали в своих декларациях", - заявил Иванов.

Блогер приводит примеры рекордно низкой стоимости приобретенного в войну и задекларированного депутатами имущества.

Так, по его словам, соратник Порошенко Петр Адамик задекларировал всего за 7500 долларов покупку во время широкомасштабного вторжения автомобиля Mercedes-Benz GLE 450. Рыночная стоимость такого авто стартует от 50 000 у.е.

"Другой член команды Порошенко, Юрий Муравецкий приобрел Mercedes-Benz EQB всего за 700 тыс грн, тогда как реальная стоимость такой машины – более 2 млн грн. Так же он задекларировал Lexus RX 450, который оценил в более 350 тысяч грн при рыночной цене почти в 1 млн грн", - сообщает блогер.

Еще один депутат от Порошенко Назарий Бербека, говорит Иванов, всего за 300 долларов за 1 м² приобрел во время войны квартиру площадью 84 м2 во Львове, а его жена – квартиру площадью 82 м² по такой же цене. В то время как минимальная стоимость квадратного метра жилья во Львове составляет около 1200 уе за 1 м².

Похожая ситуация, говорит блоггер, и у Владимира Марусяка: он приобрел две квартиры, одна из них площадью 57,6 м², которую он оценил в 575 тысяч грн, а это чуть больше 9 тыс грн за квадратный метр, другая площадью 41,4 м² , задекларированная по цене под 290 тыс. грн - это примерно всего 7 тыс. грн за "квадрат".

Не совпадают с рыночными ценами приобретенная недвижимость и автомобили и у многих других депутатов Львовского горсовета от партии Порошенко. На фоне их приобретений Сергей Иванов сравнивает состояния депутатов Харьковского горсовета от экс-ОПЗЖ, которые также существенно выросли во время войны.

Подводя итог, блогер предложил вырученные от продажи имущества депутатов средства, кроме ВСУ, направить на ремонт усадьбы Романа Шухевича, что сам Порошенко, по словам журналиста, неоднократно обещал сделать.

"Есть еще одна проблема, которую помогут решить средства, вырученные от продажи имущества, на которое ваши депутаты занизили цены в декларациях. Это восстановление во Львове усадьбы Романа Шухевича, на которую вы обещали дать средства, но она до сих пор стоит разрушена", - резюмировал Иванов.

Как сообщалось, народные депутаты от партии Порошенко "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 человек из 401, за войну обогатились, как все избранники Верховной Рады вместе взятые. Так, заработки оппозиционеров из фракции "Евросолидарность" за два года составили более 3 млрд. грн. Приблизительно столько же заработали все 374 депутата от других партий. Самый богатый народный депутат Украины Петр Порошенко за два года войны обогатился более чем в 20 раз больше, чем до войны.