Соответствующий законопроект зарегистрировала депутатская группа "Партия "За майбутне".

В Верховной Раде предлагают ввести денежную компенсацию военным за неиспользованные отпуска.

Соответствующий законопроект зарегистрировала депутатская группа "Партия "За майбутне", об этом сообщил один из авторов документа народный депутат Сергей Рудык.

"Сегодня вместе с коллегами зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Закон "Об отпусках". Он позволит гарантировать права военнослужащих на получение денежной компенсации за неиспользованный отпуск. Вкратце суть законопроекта. Будут внесены изменения в статью 24 Закона "Об отпусках". Они предусматривают, что в случае призыва на военную службу работникам будет выплачиваться денежная компенсация за все неиспользованные ими дни ежегодного отпуска. Для мобилизованных сотрудников, кто имеет детей или совершеннолетних детей с инвалидностью, также будут оплачиваться компенсации за дополнительные отпуска. Этот законопроект - не только о денежных компенсациях. Речь - о честных правилах, поддержке семей тех, кто сейчас мерзнет в окопах и ежеминутно рискует жизнью, и об уважении к нашим военнослужащим. Поэтому будем настаивать, чтобы эти законодательные изменения были приняты безотлагательно!", - подчеркнул Сергей Рудык.

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Как указано в пояснительной записке к законопроекту, сейчас работники, призванные на военную службу во время мобилизации, не имеют права претендовать на выплату такой компенсации в момент призыва, а лишь после окончания военного положения, возврата на предыдущее место работы и увольнения с него. Более того, отдельные защитники Украины смогут претендовать на денежную компенсацию неиспользованного отпуска лишь посмертно, то есть эти средства будут выплачиваться уже их наследникам. По словам народного депутата, законопроект должен урегулировать все эти вопросы.