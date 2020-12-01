С подобными инициативами страна может вернуться в коммунистические времена, считает юрист.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова отмечает, что в случае перехода на систему прямых выборов судей, квалификация кандидатов на эти должности может быть под вопросом.

Как сообщают "Українські новини" об этом она сказала во время второго профессионального обсуждения в рамках национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы".

"В Советском союзе судьи избирались народом. Мы помним, как это было. Мы можем вернуться в коммунистические времена, если есть такие инициативы. Но профессионализм этих людей будет под большим вопросом", - отметила Лидия Изовитова.

В свою очередь заместитель председателя Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий обратил внимание на то, что можно переходить к любой системе отбора судей на должности, но при этом главное - четко прописать соответствующие положения законодательства и не вносить в них постоянно изменения, как это происходит в последнее время: "Такие несистемные изменения в законодательство Украины приводят к серьезным последствиям"

Он отметил, что любые изменения в законодательство о судоустройстве должны согласовываться с профессиональным сообществом.

Алексей Маловацкий также подчеркнул, что переход к избранию судей будет означать отказ от профессиональных судей.

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Автор: УНИАН