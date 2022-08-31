Миссия организации на территории Запорожской атомной электростанции продлится минимум несколько дней и по возможности может быть продлена.

Руководитель Международного агентства по вопросам ядерной энергии Марио Гросси заявил, что миссия организации на территории Запорожской атомной электростанции продлится как минимум несколько дней и по возможности может быть продлена.

Об этом он сообщил 31 августа во время общения с прессой в Запорожье, сообщает Суспильне.

"Наша миссия продлится несколько дней. Если мы сможем установить постоянное присутствие, то это будет дольше, но это — наша первая остановка, которая займет несколько дней", — отметил чиновник.

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По его словам, визит миссии МАГАТЭ полностью согласован с украинской стороной.

"Как вы знаете, это - часть Украины, которая сейчас оккупирована российскими войсками, но для нас понятно, что это украинский объект, поэтому мы здесь, мы имеем полномочия и юридические права быть здесь, четко установленные соглашением о гарантиях, которое мы имеем с Украиной", - сказал Гросси.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

Сегодня, 31 августа, делегация МАГАТЭ из Киева прибыла на Запорожскую АЭС.

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