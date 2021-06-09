В мэрии говорят, что семья мальчика не состояла на учете у социальных служб.

Семья 8-летнего Ибрагима Оглы, тело которого 8 июня нашли в коллекторе недалеко от дома в Покрове Днепропетровской области, никогда не состояла на учете в социальной службе.

Об этом ТСН сообщил мэр Покрова Александр Шаповал. "Насколько мне известно, эта семья не состояла на учете, как неблагополучная. Все вопросы по прощанию с ребенком мы взяли на себя за счет городского бюджета и благотворительных пожертвований. Когда именно состоится прощание, сейчас неизвестно, поэтому еще идет следствие", - рассказал Шаповал.

Сейчас тело ребенка находится на судебно-медицинской экспертизе. В то же время правоохранители продолжают осуществлять следственные действия и устанавливать причины смерти ребенка.

Известно, что мама мальчика сообщила о его исчезновении лишь через четыре дня. С чем это связано, неизвестно. Мальчик исчез еще 2 июня, когда днем пошел гулять на площадку.

Читайте также"Проклятое место": в Днепре в тоннеле теплосети нашли тело неизвестногоВ свою очередь пользователи Сети, которые якобы знакомы с родителями Ибрагима, утверждают, что с мамой мальчика у некоторых из них нередко возникали ссоры.

В областном главке полиции подробности смерти Ибрагима пока не разглашают. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Смерть 8-летнего мальчика в Днепропетровской области: что известно

Тело ребенка нашли кинологи в одном из местных коллекторов. Предварительно, на теле следов насильственной смерти не обнаружили.

Тело ребенка достали из люка, который расположен совсем рядом с домом, где жил мальчик. Удалось найти тело мальчика с помощью собаки, взявшей след.

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Автор: Ирина Погорелая