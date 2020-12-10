В Киеве спасатели достали из коллектора человеческие останки (фото)

В реке Лыбидь в коллекторе, в глубине свыше 800 метров, среди завала обнаружены скелетообразные останки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter