Останки передали полиции / фото dtp.kiev.ua

В Киеве в коллекторе нашли человеческие останки.

Читайте такжеУбийство музыканта в Киеве: суд арестовал третьего подозреваемогоОб этом пишет dtp.kiev.ua, ссылаясь на Коммунальную аварийно-спасательную службу.

В реке Лыбидь в коллекторе, в глубине свыше 800 метров, среди завала обнаружены скелетообразные останки.

Спасатели КАРС провели работы по их извлечению. Останки передали полиции.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН