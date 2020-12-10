Останки передали полиции / фото dtp.kiev.ua
В Киеве в коллекторе нашли человеческие останки.
Читайте такжеУбийство музыканта в Киеве: суд арестовал третьего подозреваемогоОб этом пишет dtp.kiev.ua, ссылаясь на Коммунальную аварийно-спасательную службу.
В реке Лыбидь в коллекторе, в глубине свыше 800 метров, среди завала обнаружены скелетообразные останки.
Спасатели КАРС провели работы по их извлечению. Останки передали полиции.
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