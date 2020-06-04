ГБР не спешит расследовать дело по акциям эстонского инвестора Sky Mall - адвокат

Адвокат инвестора еще в прошлую пятницу обратился в ГБР с соответствующим заявлением.

В Государственном бюро расследований не спешат расследовать дело относительно акций эстонского инвестора торгово-развлекательного центра Sky Mall.

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Об этом на пресс-конференции заявил Егор Бодров, который является адвокатом инвестора из Эстонии Хиллара Тедера.

Бодров отметил, что «преступление» произошло еще во времена президентства Виктора Януковича в 2012 году, когда при содействии тогдашних руководителей Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова были приняті «заказные судебные решения».

По словам адвоката, в 2006-10 годах Хиллар инвестировал почти 140 млн долларов в строительство Sky Mall, а в 2010 году, когда начался кризис, он предложил украинскому бизнесмену Андрею Адамовскому принять участие в совместном проекте, но при условии, что Хиллар в течение года сможет назад выкупить свою долю.

Адвокат добавил, что Адамовский вложил 40 млн долларов и получил долю в Sky Mall 50% + 1 акция, а через некоторое время Хиллар предложил выкупить свою часть в бизнесе (120 млн долларов), но Адамовский отказал.

Адвокат заявил, что «путем заказных судебных решений, к которым причастны тогдашние руководители Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков и его заместитель Артур Емельянов, провернули схему с заменой компании в договорах с компании Хиллара на другую, которую контролировал Адамовский, в результате Хиллар не получил свою долю».

Также Бодров отметил, что потерпевшая сторона пыталась через суд арестовать торговый центр, «чтобы он никуда не делся». По его словам, во времена генерального прокурора Руслана Рябошапки началось новое следствие, но ТРЦ Sky Mall так и не арестовали.

Адвокат также сообщил, что с соответствующими доказательствами и заявлением о преступлении в прошлую пятницу, 29 мая, обратился в ГБР: «Со всеми материалами я обратился в ГБР, что был факт завладения при содействии судей ВХС. Сегодня я общался со следствием ГБР и спросил, принято ли решение о внесении в ЕРДР информации, и выяснил, что никакого решения не принято».

Также он добавил, что общался по этому поводу с первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым, который «очень пессимистично мне сообщил, что у нас нет такого ресурса, стольких следователей, это объемное и сложное дело».

Бодров отметил, что надеется, что огласка этого дела будет способствовать все же тому, что дело будет расследовано, иностранный инвестор получит свои средства, а участники схемы по их хищению понесут наказание. Если же этого не произойдет, то государство Украина через международный инвестиционный арбитраж, куда будет вынужден обратиться инвестор, будет вынуждена выплатить ему около 500 млн долларов, добавил адвокат.

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