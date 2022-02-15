Гастроэнтеролог Вадим Шипулин: Если ребенку готовят дома, это вовсе не значит, что он будет здоровей того, кого кормят в школьной столовой

Гастроэнтеролог, д.м.н., заслуженный врач Украины Вадим Шипулин рассказал в интервью УНИАН о том, почему реформа школьного питания необходима, так ли хорош "домашний" рацион школьников, и объяснил, что нужно исключить из меню детей и подростков, чтобы они были здоровее.

Угроза российского вторжения отвлекала соцсети от смакования скандальных новостей о "провале" реформы школьного питания. Как уже писал УНИАН, с начала текущего года школы перешли на новый стандарт питания, с новым меню. Вокруг него и разгорелись страсти, и главные претензии: "Не вкусно, не сладко, верните макароны".

При этом, остался практически незамеченным такой аспект: в школьных буфетах должен существенно оскудеть ассортимент. Под запретом оказались булочки, сладости, газировка и прочие любимые детьми "вкусняшки".

Оценить реформу и рассказать об основах правильного питания УНИАН попросил гастроэнтеролога, д.м.н., заслуженного врача Украины, завкафедры внутренней медицины №1 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Вадима Шипулина.

Что думаете о скандалах вокруг реформы питания школьников?

Детское питание в школах на самом деле нужно регулировать. Если мы хотим получить достаточно здоровое молодое поколение, то этим надо заниматься. Питание - неотъемлемый, краеугольный камень нашей жизни.

Очень важно понимать, что пищевые пристрастия детей формируются в раннем возрасте, в том числе рекламой очень нездоровой пищи (газированные, сладкие напитки, фастфуд, чипсы и прочая ерунда). Ко всему перечисленному у детей развиваются очень сильные пищевые привычки. Можно привести пример США, где весьма много тучных, в том числе очень тучных детей. В данном случае, это следствие нездорового питания.

Естественно, я видел волну возмущений, о которой вы спрашиваете. Мне кажется, что она как будто лоббируется производителями нездоровой пищи, которую продавали в школьных буфетах. С другой стороны, родители не совсем в теме, что сама по себе здоровая пища - не самая вкусная. И добавляют хайпа продвинутые дети, которые возмущают спокойствие в соцсетях.

Я понимаю, что школьная столовая - не ресторан с тремя мишленовскими звездами. Но сформировать меню из простых и доступных продуктов детям и подросткам - возможно. Нужно начинать с выполнения методических рекомендаций, они достаточно разумные. Задача добиться выполнения и контролировать.

И не менее важно вести пропаганду здорового способа жизни, в том числе, и здорового питания. Учителя могли бы доносить определенные азы, чтобы человек руководствовался не только волею своего желудка, но и разумом. Но школа не возьмет на себя все, основное воспитание - родители. Тем более, что сейчас дети регулярно учатся удаленно, и двигаются дети меньше, а питаться могут чаще.

А вы помните, как вас самого кормили в школе? Насколько был полезным и продуманным рацион в СССР?

Я не идеализирую советское прошлое. Например, в СССР младшеклассники получали молоко. Другое дело, что это не совсем правильно, у части людей - лактазная недостаточность. Вливать в них каждое утро молоко - нездорово.

Сейчас, мы достаточно много знаем и о непереносимости глютена, о которой тоже достаточно мало знали в 80-90 годах. Она встречается достаточно часто, у одного на 300-400 человек. Это значительная цифра. И это значит, что производные от злаковых в рационе таких людей не должны присутствовать.

Но это и не значит, что всем нужно отменить хлеб и кашу "Артек"?

Нет. Если есть подозрение, задача врачей - вычленить эту группу, и донести до родителей, что возможен такой диагноз. Он может быть причиной какого-то недомогания, но стоит исключить из рациона эти продукты, и все относительно нормализуется. Это не значит, что надо запрещать хлебобулочные изделия и сажать детей на весьма скудный паек. К этому вопросу надо подходить дифференцированно.

Из школьного рациона нужно исключить то, что может достаточно быстро навредить, "помочь" набрать лишнюю массу тела. Например, пальмовое масло - опасный жир, который используется в пищевой промышленности. Он может быть, прежде всего, в кондитерских изделиях, чтобы удешевить их (а в школьных буфетах, как правило, продаются не самые дорогие сладости).

Это не значит, что дойдет до возрастных ограничений, как при продаже табачных и алкогольных изделий. Но снизить доступность - один из маленьких профилактических шажков, который может помочь части школьников сохранить свое здоровье и сформировать здоровые пищевые привычки.

Я бы заметил, что каким бы не было школьное меню, многих дома ждет "вермишель и сосиски (пюре)". Что бы вы сказали о них родителям?

Начнем с того, что в сосиски сейчас добавляют не только глютен, но и массу всяких ароматизаторов, усилителей вкуса. Именно за счет последних пища в фастфуде кажется вкуснее. Во время трапезы выделяются гормоны радости эндорфины и энкефалины, это позволят кратковременно ощутить "праздник", но последствия могут быть несколько удручающими. Пищевые добавки с усилителями вкуса формируют сильные пищевые привычки. Это не здоровая еда.

Пюре тоже не стоит увлекаться, это тоже легкоусвояемый углевод с крахмалом. Да, картошка - наш второй хлеб, но не стоит его переедать. Картошка фри - очень нездоровая еда.

Многие отказываются от школьных обедов в пользу бутербродов. Насколько такой ход оправдан?

Бутерброды будут делать из продуктов, которые покупаются в супермаркете. Из тех же колбас, хлебобулочных изделий. Разнообразие, безусловно, больше, чем 30 лет назад, но давайте будем реалистами относительно качества. Если ребенку готовят дома, это вовсе не значит, что он будет здоровей того, кого кормят в школьной столовой.

С другой стороны, бутерброд обеспечит перекусы в течении школьного дня. Бутерброд - меньший ущерб, чем если ребенок побежит за пачкой чипсов, сухариков и запьет их "колой". Перекус нужен. Это может быть яблоко, груша, какой-то другой фрукт. Если ребенку хочется больше – буженина домашнего приготовления. Промежуток между приемами пищи не должен превышать 4-5 часов.

К рациону подростков и детей нужно относиться особенно внимательно: организм растет, потребляет большее количество питательных веществ, витаминов, чем в другом возрасте. Но я понимаю, что никто из родителей не будет высчитывать килокалораж; жиры, белки и углеводы в пропорциях "1-1-4".

Как относиться к продуктам с приставкой "детские". Могут быть детскими колбасы, пельмени или соки?

Тесто – легкоусвояемый углевод, и можно по-разному относится к сочетанию белка с углеводом, но главное - не есть за присест три десятка пельменей.

А "детская" колбаса... Какая же она детская? Она так только называется, поскольку на детей денег не жалеют. Шанс быть купленной у нее больше чем у "докторской" (смеется). Колбасы, сосиски - нужно смотреть по сортам. В высших - меньше всего заменителей и субпродуктов, больше мяса.

"Детские соки" - не соки, а напитки из концентрата с соответствующими добавками того, или иного вкуса. Если бы продавались настоящие апельсиновые, даже яблочные соки, они стоили бы другие деньги и хранились очень недолго. То, что мы покупаем в упаковках – напитки, имеющие сахар, вкусовую добавку.

Какие вы видите основные ошибки родителей?

Во-первых, считается, что ребенок должен наесться перед сном.

Во-вторых, многие едят большое количество кондитерских изделий (пусть даже высокого качества). Эти углеводы у нас синтезируется в бесполезный жир. Злоупотреблять этим не стоит.

В идеале, надо получать углеводы не за счет легкоусвояемого сахара, а с фруктами и овощами, с более естественными источниками, в том числе, природного сахара. Не думайте, что можно спокойно пить газированные напитки якобы без сахара. Туда добавляют сахарозаменитель, он тоже наносит достаточно серьезный вред здоровью.

В-третьих, не стоит перекармливать детей, иногда родители считают, что перекормленный ребенок лучше недокормленного. Не перекармливать - очень и очень важно. Ребенок должен съесть столько, сколько ему нужно. И важно помнить, что ребенок должен двигаться, если он много кушает. У нас сейчас интернет-поколение: пообедал и засел перед телефоном, компьютером, планшетом. Переедание и зависимость от интернета - очень нехорошая, гремучая смесь.

Родителям иногда нужно задуматься, важно ли им, чтобы их любимое чадо всегда ело все, ни в чем себе не отказывая, и годам к пятнадцати набрала массу под центнер? Они готовы потом бегать с ребенком по врачам? Ко мне приводят таких подростков, что вес - как у тяжелоатлетов супертяжелой категории. При этом, у них вес не за счет мышечной массы, а за счет жировой ткани.

С другой стороны, каждая мама считает, что лучше всего знает диету для своего ребенка. Но это не всегда так. Советы из интернета порой не помогают, а сбивают с толку, и больше наносят вреда. Люди не понимают, что не все диеты полезны.

Влад Абрамов