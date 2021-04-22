Российская ФСБ заявила о задержании в оккупированном Крыму мужчины, который якобы передавал украинской военной разведке секретные сведения о Черноморском флоте России.
Читайте такжеОккупанты в Крыму вынесли приговор украинскому военному ДобрынскомуКак сообщается на сайте ФСБ, против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) Уголовного кодекса РФ.
"...В г. Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота...", - сказано в сообщении.
Имя и фамилию задержанного в ФСБ не называют.
Стоит отметить, что задержанный может быть и гражданином Украины, так как всех жителей оккупированного Крыма Россия называет своими гражданами.
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