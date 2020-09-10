Фонд имени Раби Нахмана предпримет все необходимые меры, чтобы идентифицировать и оказать влияние на правонарушителей — молодых брацлавских хасидов, которые пытались снести ограждения в комплексе на могиле раввина Нахмана в Умани.
Читайте такжеОЕОУ осудила действия паломников, устроивших беспорядок на могиле Раби Нахмана в Умани (видео)
Об это УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.
В ОЕОУ подчеркнули, что в Фонде, который официально представляет интересы брацлавских хасидов в Украине, выразили сожаление в связи с инцидентом.
Это произошло после того, как ОЕОУ направила в Фонд обращение с осуждением случившегося.
Представители Фонда имени Раби Нахмана отметили, что предпримут все необходимые меры вплоть до депортации устроивших беспорядки из Украины.
Кроме этого, в Фонде осудили любые правонарушения и призвали брацлавских хасидов не нарушать правопорядок. По этому поводу также будет проведена разъяснительная работа среди паломников.
Как сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, двое самых агрессивных паломника-участника беспорядка, будут выдворены из Украины. Такое решение было принято Национальной полицией и Миграционной службой.
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