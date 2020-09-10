Об это УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.

В ОЕОУ подчеркнули, что в Фонде, который официально представляет интересы брацлавских хасидов в Украине, выразили сожаление в связи с инцидентом.

Это произошло после того, как ОЕОУ направила в Фонд обращение с осуждением случившегося.

Представители Фонда имени Раби Нахмана отметили, что предпримут все необходимые меры вплоть до депортации устроивших беспорядки из Украины.

Кроме этого, в Фонде осудили любые правонарушения и призвали брацлавских хасидов не нарушать правопорядок. По этому поводу также будет проведена разъяснительная работа среди паломников.

Как сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, двое самых агрессивных паломника-участника беспорядка, будут выдворены из Украины. Такое решение было принято Национальной полицией и Миграционной службой.

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Автор: УНИАН