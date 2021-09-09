Бренд Фокстрот стал информационным партнером и участником благотворительной акции от Национального банка Украины и БФ "Таблеточки", чтобы сказать "да!" здоровому детству.

Акция "Монетки детям" продлится с 1 по 30 сентября, чтобы простым и доступным способом собрать монеты и превратить их в мощную помощь для детей, борющихся с раком. Речь идет о монетах номиналом 25 копеек, которые вышли из оборота год назад и уже не являются платежным средством. Монеты можно только обменять в банках на банкноты действующих номиналов, но украинцы не спешат этого делать.

По официальной информации, Национальный банк изъял 83,8 млн штук таких монет. Это составляет 5% от общего количества этих монет, которые были в обращении. Остальные, а это несколько сотен миллионов гривен лежит в копилках, карманах и на полках.

Поэтому государственные и бизнес-структуры объединяются, чтобы в простой и доступный способ собрать монеты и превратить их в мощную помощь для сотен детей, борющихся с раком.

"Эта инициатива – пример того, как общие усилия и умная утилизация обесцененных копеек могут стать бесценными и реально помочь онкобольным детям", – подчеркнул Геннадий Выходцев, основатель бренда Фокстрот. – Поддерживаем инициативу стать помощником акции "Монетки детям".

Монеты, которые соберут в течение акции на фронт-офисе и среди сотрудников сети Фокстрот, будут доставлены к банкам, которые являются партнерами акции, среди которых – Ощадбанк, Райффайзен банк, ПУМБ, ОТП банк, МТБ банк и Индустриалбанк. После этого сумма, которая является эквивалентом прежней стоимости монет, будет перечислена в фонд "Таблеточки". Отчет о собранной с помощью Фокстрот сумме будет опубликован дополнительно.

"Таблеточки" – это благотворительный фонд, который уже 10 лет помогает онкобольным детям в Украине. Фонд работает в четырех направлениях: адресная помощь семьям, системная помощь детским онкоотделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медицинского персонала. Ежемесячно под опекой фонда находится 500 семей и 21 онкоотделения по всей Украине. За время работы фонда более 5000 семей получили адресную помощь. Фокстрот приобщается к инициативам фонда "Таблеточки" с 2015 года.

Автор: Иван Бойко