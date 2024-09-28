Чиновник требовал взятку за решение вопроса с поставками топлива.

Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александра Скопича.

Как сообщил соучредитель проекта "Наши деньги" Юрий Николов, Скопича задержали прямо возле офиса компании, у которой он требовал взятку на сумму 100 тыс. грн. "Остается открытым вопрос: пойдут ли теперь следователи СБУ к Петру Котину, который является начальником Скопича? Потому что сказать, что в "Энергоатоме" нет коррупции, теперь вообще невозможно. Причем зафиксировано это не проклятыми американскими шпионами из НАБУ, а правоверной Службой Божьей Украины", - прокомментировал Николов.

Источники "Экономической правды" добавили, что чиновник требовал взятку за решение вопроса с поставками топлива.

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В "Энергоатоме" подтвердили задержание одного из сотрудников компании во время получения взятки. В ведомстве сообщили, что задержанный способствовал в решении вопроса в другой компании благодаря своим связям и был посредником.

Взяточничество в Украине

В Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки разоблачили схему выдачи "белых билетов", которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации. За $12 тыс. "элитным уклонистам" придумывали диагнозы и готовили документы о непригодности для военной службы, что делало возможным снятие уклонистов с воинского учета.

А 15 мая 2023 года правоохранители задержали в столице председателя Верховного суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого, когда последний передавал Князеву часть взятки, общая сумма которой достигала $2,7 млн.

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