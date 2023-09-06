Шаповалов говорит, что это не новая кампания.

В Центре противодействия дезинформации назвали новости о том, что Польша будет экстрадировать тысячи украинцев, которые прибыли в страну по поддельным документам, российским фейком.

Исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасноси Украины Андрей Шаповалов в эфире телеканала FREEДОМ сообщил, что количество российских фейков, направленных против украинско-польских отношений, уменьшилось.

"Из последней кампании, которую мы отмечаем, это кампания по возврату якобы украинцев, которые выехали в Польшу по поддельным документам, и о том, что Польша сейчас будет экстрадировать какие-то тысячи, десятки тысяч украинских мужчин. В принципе, эта часть одна из той кампании, которую мы отметили в первый раз еще весной прошлого 2022 года. Уже тогда эта тема вбрасывалась", - отметил он.

Видео дня

По словам Шаповалова, тогда им вместе с польским центром стратегических коммуникаций удалось разоблачить российскую кампанию. Он отметил, что россияне периодически возвращаются к таким фейковым нарративам, чтобы расшатать украинское общество.

Экстрадиция украинцев: что известно

Напомним, 31 августа председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что граждан Украины, которые купили фейковые справки о непригодности для службы в армии, могут понести за это ответственность перед законом.

По его словам, украинские правоохранители могут сделать запросы на экстрадицию таких людей из практически любой страны.

Недавно польская газета Rzeczpospolita сообщила, что из Польши выдворили украинцев, которые нелегально переправляли людей в Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: