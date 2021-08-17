В перспективе отток работников в другие страны будет иметь серьезные негативные последствия для украинской экономики.

Спрос на украинских специалистов за рубежом продолжает расти, поэтому Украине следует незамедлительно внедрять системную государственную политику по противодействию "оттоку мозгов".

Такое мнение высказали ряд экспертов в сфере экономики, говорится в сюжете "5 канала".

"Пока – я подчеркиваю, пока что – трудовая миграция украинцев из Украины не несет большой угрозы для нашего экономического развития. Но рано или поздно люди начнут для себя выбирать возможности будущего проживания, и будут выбирать страну, в которой они захотят остаться. И вот тут появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине. И вот это уже будет нести в будущем угрозу для нашего экономического развития", – предупредил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Эксперты констатируют, что иностранные фирмы по подбору кадров размещают в соцсетях все больше объявлений с "выгодными предложениями" для украинских специалистов, особенно обращая внимание на представителей технических специальностей.

"Страны-соседи, не только Польша. Это делает Беларусь, где пол миллиона наших мигрантов, Россия, Китай забирают наши технические кадры, другие страны Азии... Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена", – пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

При этом, по мнению аналитиков, "охота" на трудовые кадры из Украины в перспективе будет только усиливаться, ведь Европа существенно "стареет" и нуждается в опытных руках. Поэтому Украине следует немедленно внедрять системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", в частности, вводя поддержку отечественного бизнеса, который системно инвестирует в человеческий ресурс.

Автор: Григорий Бондарь