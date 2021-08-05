Работодатели постоянно пытаются сэкономить на мигрантах.

Если учитывать текущие расходы украинских заробитчан за рубежом, то сумма заработанных средств будет минимальной, ведь тамошние работодатели традиционно пытаются сэкономить на мигрантах.

Об этом заявил управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский, говорится в сюжете "5 канала".

"Любой работодатель пытается брать мигрантов за счет чего? За счет значительно меньшей оплаты. Я считаю, что дома намного лучше, потому что они туда едут – они работают на нескольких работах, чтобы заработать ту копейку. Если сесть и посчитать расходы, которые они несут там – потому что обязательно человеку нужно и питаться, и где-то проживать – мне кажется, они здесь могут заработать не меньше, а то и значительно больше", - считает Лучковский.

При этом он отметил, что даже если украинский заробитчанин получит официальную работу за рубежом, то в большинстве случаев и зарплата, и страхование – будут минимальными.

Напомним, по подсчетам специалистов, на сегодняшний день только в Польше работает почти 1,5 млн украинцев. Из них только треть платят налоги в Фонд социального страхования.

Автор: Иван Бойко