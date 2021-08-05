Минэкономики Украины в 2021 году уже аннулировало лицензии 16 компаниям по трудоустройству за рубежом.

Эксперты констатируют, что случаев, когда отечественные трудовые мигранты, пытаясь выехать за границу, получают моральные и финансовые убытки – тысячи.

Как говорится в сюжете "5 канала", сейчас в одной только Польше около 1 млн украинцев работают полулегально, на свой страх и риск, лишая себя большинства социальных прав.

"Те граждане, которые не имеют официального трудоустройства, они все риски несут и они должны сознательно понимать, что эти риски – они ложатся на них. Поскольку человек не защищен ни социально, ни медицински – никакой защиты нет", – пояснил управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.

Напомним, Министерство экономики Украины с начала 2021 года аннулировало 16 лицензий компаний-посредников по трудоустройству за рубежом. Такие радикальные решения были приняты после жалоб и проведенных проверок.

Автор: Григорий Бондарь