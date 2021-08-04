Уже в этом месяце завершится обновление колонн, арки, перил центрального балкона, верхней части цоколя академии.

Национальная музыкальная академия им. Чайковского в Киеве будет полностью отремонтирована внутри и снаружи впервые за последние 63 года. Это лишь один из памятников культуры, которые восстанавливают в столице по программе президента Владимира Зеленского "большое строительство".

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков на своей странице в Facebook описал подробности ремонта главного музыкального вуза страны:

"Ко Дню Независимости завершат работу с главным фасадом. Впервые за 63 года обновят колонны, арки, перила центрального балкона, верхнюю часть цоколя. Ну а осенью начнут масштабный ремонт внутри, заменят инженерные и канализационные коммуникации".

Кроме того, президентская программа "Большая реставрация" охватила в Киеве около 30 памятников культуры, работы на которых уже ведутся. Среди них эксперт вспоминает Национальную оперу Украины, Софийский собор, Киево-Могилянскую академию, Киево-Печерскую лавру и другие.

"Масштаб работы на территории Киево-Печерской лавры вообще впечатляет. На минуточку, реставрируют 14 объектов. В Лавре проведут реставрацию Онуфриевской башни, Троицкой церкви, крепостных стен, библиотеки митрополита Флавиана, башни Ивана Кушника, Церкви Всех Святых, пороховых погребов в киевской крепости и других значимых объектов", - комментирует Быков.

Раньше сообщалось, что ко Дню Независимости в столице отремонтируют Театральную площадь перед Национальной оперой им. Шевченко и фасад самого здания. На площади полностью заменят разбитые гранитные плиты и электросети, реконструируют фонари и оборудуют систему полива газонов, которой раньше не было.

Автор: Станислав Кожемякин