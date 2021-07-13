Ремонт является благотворительной акцией компании "Автомагистраль-Юг" и подарком столице ко Дню Независимости.

Компания "Автомагистраль-Юг", известная как одна из основных подрядных компаний программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", ко Дню Независимости обновит Театральную площадь и фасад здания Национальной оперы в Киеве.

Об этом сообщает Facebook-страница программы "Большая стройка".

Ремонт является благотворительной акцией компании и подарком столице ко Дню Независимости.

"Наша компания системно реализует благотворительные проекты в регионах присутствия. В последние годы мы очень активно работаем в Киеве — обновили самые большие столичные магистрали — проспекты Дружбы Народов, Заболотного, Бандеры и другие дороги. Давно хотели сделать киевлянам подарок. Нам кажется, обновление Театральной площади с радостью воспримут как киевляне, так и многочисленные гости города", — рассказал генеральный директор компании Николай Тимофеев.

Компания уже демонтировали старые гранитные плиты и бетонное основание площадью примерно 7000 квадратных метров. Сейчас устраивается новая основа и полностью новое гранитное покрытие на лестнице, парапетах и прилегающей к театру территории. В планах заменить электросети и реконструировать опоры фонарей уличного освещения, покрасить фасад театра, сделать гидроизоляцию его цоколя и систему полива растений.

Отсутствие системы полива специалисты называют возможной причиной убогого состояния Театральной площади. Из-за ее отсутствия на площадь регулярно заезжал грузовик с цистерной, на вес которого не была рассчитана основа. Это и могло стать причиной ее частичного разрушения. Разрушалась она и вследствие агрессивного воздействия соли, которую используют зимой для борьбы с гололедицей. А гранитные плиты повреждались снегоуборочной техникой.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил,что ко Дню Независимости планируется открыть "Дорогу Единства" — трассу М-30 Стрый-Изварино, которая впервые в истории позволит проехать всю страну с запада на восток.

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Автор: Иван Бойко