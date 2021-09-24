Действия бывшего командира привели, в частности, к убийствам трех митингующих.

Бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области сообщено о подозрении в организации теракта и убийств митингующих 18 февраля 2014 года в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"Подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел Украины и ГУ МВД Украины в г. Киеве, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта. Экс-правоохранитель обеспечил необоснованное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками "Беркута" специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим", - говорится в сообщении.

По данным следствия, целью этих действий было запугивание населения и препятствование массовому движению участников акций протеста с Майдана Независимости в Верховную Раду для поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.

В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия бывшего командира батальона "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийствам 3 митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести – 59, легких – 123, а также совершению насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений, 3 лицам.

"Сейчас за этими событиями к уголовной ответственности привлечен ряд руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение указанных преступлений, в том числе бывший министр внутренних дел Украины, его заместитель, руководство ГУМВД Украины в г. Киеве, а также исполнители из числа сотрудников МОТ "Беркут"", - говорится в сообщении.

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Подозреваемому инкриминировали организацию, во исполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленные убийства и завершённые покушения на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Расстрелы на Майдане: справка

Экс-"беркутовцев" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко, Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей в феврале 2014 года в центре столицы.

Автор: Наталья Хаджи