Поставки продолжаются регулярно и, согласно условиям контракта, будут продолжаться до конца марта.

Для более устойчивого прохождения осенне-зимнего периода, с сентября прошлого года и по сегодняшний день ДТЭК Энерго импортировал 226 тыс. тонн энергетического угля из Польши.

Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, это почти две трети от всего законтрактованного на период отопительного сезона объема импортного топлива, который недавно был увеличен до 367 тыс. тонн. Поставки продолжаются регулярно и, согласно условиям контракта, будут продолжаться до конца марта – почти до конца отопительного сезона.

В компании отметили, что дополнительные объемы топлива позволяют тепловой генерации и украинской энергосистеме надежнее проходить зиму и пики потребления электроэнергии, особенно в периоды похолоданий.

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"Наша ключевая задача - чтобы украинцы и дальше оставались со светом и теплом. Несмотря на обстрелы, которые, например, почти ежедневно испытывает одна из наших прифронтовых станций. Несмотря на нехватку внутренних резервов генерирующих мощностей в энергосистеме, который возник из - за оккупации и обстрелов энергообъектов прошлой зимой", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Он добавил, что ДТЭК продолжает восстанавливать поврежденное оборудование, проводить плановую ремонтную кампанию на ТЭС, добывать собственный уголь, чтобы тепловая генерация была обеспечена достаточными объемами ресурса.

Ранее в компании сообщали, что по итогам 2023 года инвестиции в ремонты ТЭС и добычу угля составили около 11 млрд грн, что почти вдвое больше, чем годом ранее.