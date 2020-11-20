Уголовное производство по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом генпрокурора во исполнение решения суда.

В Государственном бюро расследований заявили, что вызов на допросы участников Революции Достоинства по делу о якобы «захвате государственной власти» не имеют политических мотивов, а обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств производства.

Об этом говорится в заявлении, размещенной на сайте ГБР 19 ноября вечером.

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«Накануне Дня Достоинства и Свободы в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о вызове на допросы в ГБР участников Революции достоинства по политическим мотивам», - говорится в ней.

В ГБР сообщили, что уголовное производство по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом генерального прокурора во исполнение решения суда.

Досудебное расследование в соответствии со статьей 214 УПК Украины поручено Государственному бюро расследований.

В Бюро отмечают, что следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства.

Также сообщается, что вызовы лиц на допросы в ГБР отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19, о чем им заблаговременно сообщено.

«Информация о политических мотивах вызовов участников Революции достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности. Подтверждением манипуляций по приурочению указанных вызовов ко Дню Достоинства и Свободы является то, что допросы отменены еще две недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас», - резюмировали в ведомстве.

Что предшествовало

19 ноября, бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в ГБР относительно событий Революции Достоинства.

Накануне стало известно, что якобы ГБР открыло уголовное производство по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от «Оппозиционной платформы - за жизнь» Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота.

По словам Парубия, в полученной им повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. В то же время он отметил, что не помнит, чтобы в повестке были слова «государственный переворот», и добавил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.

Кроме того, приближенные к Виталию Кличко лица также подтвердили, что мэра Киева также вызывают на допрос по этому делу в качестве свидетеля.

Евромайдан 2013-2014

После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны Виктора Януковича, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Больше всего людей погибло в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, сотни были ранены.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

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Автор: Константин Гончаров