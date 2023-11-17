Время от времени в Украине обостряется тема возвращения украинских беженцев, которые из-за войны, развязанной Россией, вынуждены были искать убежище и защиту в других странах. По данным ООН, в Европе зафиксировано более 5 миллионов украинских переселенцев. И хотя временная защита для них продлена до 2025 года, жизнь за границей – далеко не "мед". Кроме того, некоторые страны планируют постепенно сокращать для беженцев помощь – ужесточать условия предоставления жилья, мотивировать устраиваться на работу и уменьшать социальные выплаты. Однако и в случае возвращения в Украину, очевидно, многие украинцы будут сталкиваться с трудностями и новыми вызовами.

Стоит напомнить, что в Украине переселенцы могут оформить статус ВПЛ. Однако сделать это смогут не все. Например, если человек до начала полномасштабного вторжения проживал в Киеве и сейчас возвращается из-за границы туда, где и жил, то ему ничего не нужно оформлять. Статус ВПЛ, при определенных условиях, могут получить те украинцы, которые, условно, проживали в Харькове, а вернулись, например, в какой-то город в западной части Украины. Также на статус ВПЛ и соответствующие выплаты могут претендовать те украинцы, которые до начала полномасштабного вторжения были зарегистрированы и территории, которая сейчас оккупирована или имеет специальный режим, в частности это прифронтовые территории.

Один из проблемных моментов – возвращение собственного автотранспорта. К сожалению, если человек вывез свое транспортное средство на территорию Европы и изменил правовой режим – получил соответствующие иностранные номера и документы, то это будет рассматриваться на границе, как повторный импорт транспортного средства в Украину. Но если на границе лицо может доказать, что этот автомобиль уже когда-то растаможивался в Украине - имеет документы, что в Украине этот автомобиль имел такие-то номерные знаки, технический паспорт или сохранилась его копия. Тогда эти лица могут воспользоваться соответствующей налоговой скидкой.

Видео дня

Стоит быть тщательно подготовленным, иметь как можно больше документов

В целом, стоит быть тщательно подготовленным, в частности, иметь как можно больше документальных подтверждений по любым аспектам, которые могут возникнуть.

Например, человек пересекал границу без загранпаспорта, а потом его себе не оформил. Или даже загранпаспорт был, но выезд человека не был зарегистрирован на границе (мы все помним, как курсировали поезда и автобусы в первые дни полномасштабного вторжения)... Иногда мы даем запросы и получаем от пограничной службы ответы, что, мол, мы не знаем, пересекала ли такое лицо границу, или нет. Более того, существует много украинцев, например, из Мариуполя, которые вообще смогли попасть в третьи страны через территорию страны-агрессора. Другого выбора у них не было…

На границе не нужно как-то что-то придумывать

Поэтому человек должен быть подготовлен. На границе не нужно как-то что-то придумывать. А стоит очень четко, ясно, объяснить, как происходил выезд, если такой вопрос будет. Надо дать логичное и спокойное объяснение.

Кроме того, не лишним будет иметь как можно больше документов, которые получали за границей, находясь там в статусе беженца, под временной защитой и т.д., чтобы показать свою историю пребывания за границей. Наконец, это облегчит и некоторые бюрократические процедуры в Украине. Например, чтобы получить свидетельство о рождении для ребенка в ЗАГСе, надо иметь соответствующий документ из консульства Украины в стране, в которой находилась семья.

Николай Максимов, адвокат Riyako&Partners