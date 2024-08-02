Дочь Фарион раскрыла, кому достанется ее квартира

По словам женщины, при жизни языковед хотела, чтобы квартиру унаследовали внуки.

Языковед Ирина Фарион хотела, чтобы ее квартира во Львове досталась внукам - Эве и Дмитрию.

Об этом в интервью для YouTube-канала "Перший Західний" рассказала дочь Фарион София Семчишин, отвечая на вопрос, что будет с квартирой, во дворе которой на языковеда совершили нападение.

"Вы уже думали, что делать с квартирой мамы? Возможно, превратить ее в музей или проводить экскурсии для детей, чтобы показать место?" - спросила интервьюерка.

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"Мама всегда хотела, чтобы та квартира осталась внукам - Эве и Диме. Поэтому это квартира их", - ответила дочь Фарион.

София Семчишин вспомнила, что Фарион называла своих внуков "сокровищами", любила проводить с ними время, покупала игрушки.

"Они ее очень обожали, она всегда их целовала, обнимала, бежала им навстречу. Они для нее - это был целый мир. Она каждый вечер, когда была у нас, читала сказку Диме и Эве. Даже если бы они попросили почитать им книгу на 100 страниц, она ее читала, пока не уснут", - рассказала Семчишин.

Убийство Фарион - детали

19 июля во Львове произошло нападение на языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она через несколько часов умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего юношу, который может быть причастен к убийству языковеда. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве Фарион и арестовали на 60 суток без права на залог.

Вячеслав Зинченко, который является подозреваемым по делу об убийстве Фарион, отказался от дачи показаний. Об этом заявил адвокат подозреваемого Игорь Сулима. Также его защита подала апелляцию на решение суда относительно избранной ему меры пресечения.

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