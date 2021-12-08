Флешмоб активно поддержали иностранцы.

Украинцы в соцсетях запустили флешмоб #UkrainiansWillResist, призванный продемонстрировать стране-агрессору готовность коллективно противостоять новому наступлению на Родину.

Хэштег, что в переводе звучит как: "Украинцы будут сопротивляться", появился в трендах Twitter и массово распространяется через посты в Facebook.

Новый флешмоб впервые поддержали общественные деятели и политики, впоследствии инициативу подхватили и обычные пользователи. Так утром, 8 декабря, в Twitter появилось еще более 160 тематических твитов.

Читайте такжеРоссийская агрессия: в Киеве соберется съезд Штабов обороныУкраинцы, преимущественно с помощью артов и мемов, показывают, как поступят с врагом в случае вторжения на родные земли. Насмешливо упоминают и главу Кремля Владимира Путина, который еще в 2014-м дал приказ оккупировать Крым и часть Донбасса.

Свою готовность брать в руки оружие и защищать города за несколько суток флешмоба публично выразили уже сотни пользователей.

Участники #UkrainiansWillResist отмечают, что не будут принимать от России никаких ультиматумов и мира по сценарию агрессора.

"Путин, добро пожаловать в ад!" – говорится в одном из постов.

Эта война сожжет не только Украину, но и всю Европу! Российский террор снова начал распространяться. Кто может гарантировать, что Польша не станет следующей целью? Их надо остановить, пока не стало слишком поздно

Как этническая украинка, я понимаю чувства моих сограждан по поводу ситуации. Украина – суверенная страна. У нас независимость – с 1991 года, и мы никому ее не отдадим! Украинцы – не рабы! Хватит – значит хватит

Россия – мирная страна, защищающая от вторжения соседей. Талибан – мирные партнеры по борьбе с терроризмом и люди, которые изменились. Если вы верите этим двум, у меня есть (знакомый) африканский принц, которому нужны пожертвования, чтобы разблокировать несколько миллионов долларов. Спасибо

Конечно, важно, что Путин, Байден и Зеленский будут говорить об Украине. Однако важнее то, что в случае большого нападения России на Украину, украинцы будут сопротивляться. Украинцы будут бороться за каждый город, как за Донецкий аэропорт! Повтора 2014-го не будет!

Никто не сможет заставить украинцев принять ультиматум Путина. Никакого "мира" на условиях России не будет.

Флешмоб также поддержали и иностранцы.

Мы поддерживаем вас, и мы будем рядом с вами, несмотря ни на что

Два хэштега, которые встречаются все чаще:

#УкраїнціЧинитимутьОпір

#UkrainiansWillResist

Да, они будут (сопротивляться). И мы должны их поддержать

#UkrainiansWillResist Путин – преступник, и должен понести наказание!

Вместо того, чтобы делиться проплаченными страшилками Кремля, мы все должны делиться этим: #UkrainiansWillResist #IStandWithUkraine. Пусть манекен, набитый ботоксом, знает, что мы не будем беспристрастными наблюдателями его преступной деятельности.

Возможная новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская