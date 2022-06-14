Такое решение пока одобрили только на этот год.

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) в этом году не будет устанавливать пороговые баллы сдачи Национального мультипредметного теста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил и. о. директора УЦОКО Валерий Бойко.

Он отметил, что завершился первый этап подтверждения участия в Национальном мультипредметном тестировании, в течение которого абитуриенты могли выбрать населенный пункт и страну, в которой они планируют сдавать тест.

Бойко рассказал о важных нынешних изменениях в условиях проведения Национального мультипредметного тестирования.

"Среди изменений в организации проведения нынешнего тестирования - то, что, кроме бумажных бланков для занесения ответов, абитуриенты будут сдавать тест на компьютерах. Таким образом, результат будет известен сразу после завершения сдачи теста. Кроме того, пороговые баллы сдачи мультипредметного теста УЦОКО в этом году устанавливать не будет", - сказал он.

По словам Бойко, на сегодняшний день 229 тыс. 013 человек подтвердили свое участие в тестировании. Среди них не только выпускники текущего года, это также и выпускники прошлых лет. Чуть более 201 тыс. абитуриентов будут сдавать тест на территории Украины, которая не является оккупированной и там, где не ведутся активные боевые действия. Около 28 тыс. человек будут сдавать Национальный мультипредметный тест за пределами Украины почти во всех странах Европы.

Он подчеркнул, что до начала полномасштабной войны в Украине планировалось провести традиционное внешнее независимое оценивание, в котором, по прогнозам УЦОКО, должны были принять участие около 300 тыс. человек, то есть на 30% больше.

Справка УНИАН. Национальный мультипредметный тест - это единый тест из трех учебных дисциплин: украинского языка, математики и истории Украины. Он построен из трех блоков заданий: по языковым темам по украинскому языку, всех тем по алгебре и геометрии, а также задач по истории Украины, которые были составляющими государственной итоговой аттестации. НМТ будет проходить в три сессии: основная состоится 18 июля – 10 августа, дополнительная 16-20 августа, специальная 12-16 сентября. Для участия в основной сессии выпускники должны дважды подтвердить свое участие в тестировании: с 20 мая по 7 июня и с 21 июня до 7 июля.

НМТ введен в Украине впервые в 2022 году в связи с российской агрессией. Чтобы принять участие в этом тестировании, абитуриенты должны зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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