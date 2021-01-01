По словам организаторов, мероприятие провели 1 января, потому что в этот день время ставить цели на начавшийся год.

Сегодня в Одессе сегодня около 200 человек приняли участие в новогоднем «Забеге обещаний».

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Как передает корреспондент УНИАН 1 января желающие принять участие в забеге собрались в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Большинство участников мероприятия были в новогодних костюмах, головных уборах, в частности шапках Санта Клауса. Также каждый человек на листе бумаги со своим стартовым номером написала обещание, которое обязуется выполнить в 2021 году.

В числе участников - люди разного возраста, было много детей.

Перед стартом произошла разминка, затем-забег по территории парка, дистанция составляла 2021 метр.

По словам организаторов, мероприятие провели 1 января, потому что в этот день время ставить цели на начавшийся год и подводить итоги 2020-го. Забег-символ того, на что люди способны ради осуществления своей мечты.

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Автор: Лариса Козовая