Неизвестно, кто решился на этот патриотический шаг в оккупированном городе.

Над временно оккупированным Донецком летел гигантский флаг Украины.

Как сообщает местный паблик "Типичный Донецк", украинский флаг видели жильцы Калинского района Донецка. В условиях благоприятной утренней погоды флаг медленно развивался в небе.

Сине-желтый флаг запустили на воздушных шариках красного и черного цветов, повторяющих цвета флага Украинской повстанческой армии. Кто стоит за этой "диверсией" - неизвестно.

Ситуация в Донецке

В последние недели в оккупированном городе тревожно. Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Донецке прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся столб густого дыма.

Примечательно, что на месте взрыва мгновенно появились российские пропагандисты. Оккупанты заявили об атаке якобы со стороны Украины.

28 июля в оккупированном Донецке прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы писали, что повреждено здание так называемого министерства внутренних дел "ДНР". Российские пропагандисты пишут, что пострадало здание "городского управления Госавтоинспекции".

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